Salute al nuovo anno, l'auspicio di don Colmegna per una rivoluzione delle politiche sanitarie

“Salute al nuovo anno” non è solo un augurio per l’anno che sta per iniziare. È un richiamo programmatico, che vuole dare concretezza alla parola “salute”, perché c’è davvero l’urgenza di dare una svolta radicale alle politiche sanitarie nel nostro Paese. Questa la sollecitazione ribadita dall’associazione Prima la comunità, presieduta da don Virginio Colmegna nel corso di un evento in diretta streaming- il 30 dicembre 2020 - cui hanno preso la parola oltre 30 personalità da tutta Italia e in rappresentanza di vari mondi: dall’associazionismo alla medicina, dalla politica all’università, dagli enti locali ai sindacati.

«Comunità e territorio» ha detto don Virginio Colmegna «sono due parole chiave; perché proprio i territori e le comunità locali devono diventare protagonisti di quella svolta da noi auspicata per passare dalla “sanità” - intesa come cura delle malattie e spesso identificata solo con l'ospedale, coi ricoveri, coi posti letto - alla "salute" - cioè la condizione complessiva della persona, a partire dai cosiddetti “determinanti sociali”. Questo cambiamento di prospettiva deve tradursi in una riorganizzazione del sistema sociosanitario che vada oltre la logica delle prestazioni e del mercato».

Tra gli altri sono intervenuti l’arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Maria Zuppi, la sottosegretaria al ministero della Salute, Sandra Zampa, i presidenti di Acli e Azione Cattolica, rispettivamente, Roberto Rossini e Matteo Truffelli, gli europarlamentari Patrizia Toia e Pierfrancesco Majorino, il deputato Graziano Delrio e la vicepresidente di Regione Emilia Romagna, Elly Schlein.

Il messaggio è stato lanciato da un luogo simbolico, l’Adriano Community Center di Milano, perché attualmente operativo come “Covid Hotel”: lì sono accolte persone Covid-positive che non hanno la possibilità di fare la quarantena presso il proprio domicilio, e che è anche un luogo che ospita, e ospiterà, persone fragili.