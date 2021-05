Sergio Pedrazzini nuovo responsabile delle risorse umane

A partire da martedì 1° giugno Sergio Pedrazzini assume la carica di direttore delle Risorse Umane del Gruppo Editoriale San Paolo. Sergio Pedrazzini, 55 anni, da 30 nel mondo delle Risorse Umane, nel suo lungo percorso professionale ha maturato una profonda conoscenza operativa del settore editoriale. Negli ultimi 25 anni ha lavorato in aziende editoriali quali il Gruppo Sfera dal 1996 al 2003, RCS Mediagroup, uno dei principali gruppi editoriali multimediali a livello internazionale, dal 2004 al 2016 e, Centauria Editore, dal 2017 ad oggi.

Don Antonio Rizzolo, amministratore delegato del Gruppo Editoriale San Paolo, ha commentato: «Sergio Pedrazzini assume un ruolo d’importanza strategica, grazie alla sua pluriennale esperienza in società editoriali di primario livello. Un manager dalla grande esperienza per accompagnare le nostre persone nel cammino verso il rinnovamento della cultura aziendale che l’attuale momento richiede. Un percorso che, ponendo sempre al centro il benessere e la sicurezza dei nostri dipendenti, rappresenterà per tutti noi una grande opportunità di crescita e di arricchimento».

Don Giuseppe Musardo, direttore generale del Gruppo Editoriale San Paolo, ha dichiarato: «Attraverso la competenza di Pedrazzini continueremo a trasformare il ruolo delle Risorse Umane e il modo in cui supportano la nostra attività, con lo scopo di valorizzare i nostri talenti e promuovere una cultura aziendale incentrata sull’importanza strategica del capitale umano. Pedrazzini è un professionista di lungo corso, con una storia di eccellenza dei sistemi e dei processi delle Risorse Umane, che sono fondamentali per il successo di un gruppo come il nostro a servizio dell’evangelizzazione».