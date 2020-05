Sant'Ubaldo, il vescovo che protegge Gubbio da ogni male

Davvero non gli piacciono, questi canonici della cattedrale di San Mariano, a Gubbio, che lo ospitano mentre si prepara al sacerdozio; preghiera poca, penitenza meno ancora. Così Ubaldo ritorna alla collegiata di San Secondo, dov’è stato da ragazzo per i primi studi. Nato in una famiglia di origine tedesca, ha perduto i genitori da bambino, e uno zio si è preso cura di lui. Per breve periodo ha studiato a Fano, poi si è stabilito a Gubbio, che all’epoca è una città-stato tra le più potenti dell’Umbria. Lo scopre Giovanni Lodi, già monaco a Fonte Avellana (Marche), poi vescovo di Gubbio per un solo anno, l’ultimo della sua vita. Prende Ubaldo come collaboratore e lo manda proprio a San Mariano, perché metta in riga quei canonici bontemponi, anche se non è ancora prete. E lui riesce, col tempo e per gradi. Quei canonici, li raddrizza con le sue doti di persuasore e con la forza dell’esempio, al punto che sono poi loro a rieleggerlo priore per un decennio (e intanto è stato ordinato sacerdote). Intorno al 1125, però, un incendio distrugge molte case di Gubbio e la stessa cattedrale, sicché i canonici devono disperdersi presso altre chiese. Scoraggiato, Ubaldo pensa di farsi eremita, ma poi torna in città, lavora a ricostruire.