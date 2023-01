Sassoli: passione e coraggio per fare l'Europa migliore

Una settimana di ricordi, passioni, progetti per il futuro. Il ricordo di David Maria Sassoli, a un anno dalla sua scomparsa, avvenuta l’11 gennaio 2022, non è stato solo un appuntamento di circostanza. «David Maria aveva fin dal liceo questa passione per l'impegno, per la politica nel senso migliore del termine», aveva detto celebrando, proprio l’11, la messa in suffragio il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei. «Lui», ha proseguito «ha voluto che ci fossero il libro delle Confessioni di Sant' Agostino e una rosa bianca a ricordo dei testimoni coraggiosi di libertà», cioè gli studenti martiri del nazismo. E riferendosi al Qatargate ha aggiunto: «Certamente Sassoli avrebbe combattuto la corruzione e avrebbe rilanciato un ideale alto. Credo questa sia un'eredità importantissima, ancor di più in questi momenti di grande tragedia come quelli della guerra». L’appunto sul libro delle Confessioni di Sant’Agostino che suo padre aveva riportato dalla guerra e sulla rosa bianca da posare sulla sua bara, trovato solo ora dai figli e dalla moglie sul suo Ipad, indicava questi due oggetti con altri pochi auspici per la preparazione del suo funerale. Oggetti che sono stati utilizzati anche per la messa in suo ricordo celebrata nella chiesa del Sablon di Bruxelles. Fermato in Italia da una indisposizione, monsignor Mariano Crociata, primo vicepresidente della Comece, la Commissione delle conferenze episcopali della Comunità Europea, ha fatto leggere la sua omelia. «C'è un tratto», ha scritto, «che merita di essere messo in risalto, tra quelli che altri potrebbero richiamare; un tratto che lasciava il segno negli incontri personali e nell'immagine complessiva della sua presenza. Egli trasmetteva, infatti, un senso di fervore in ciò che faceva e in ciò che diceva, come se qualcosa bruciasse dentro di lui, una fiamma che ardeva di passione e di interesse per ciò di cui si occupava e di cui parlava, qualunque fosse l'occasione in cui ciò si manifestava».

«Passione, unità, comunità e attenzione alle persone», è stato il ricordo anche di Giuliano Pisapia, eurodeputato pd «erano i valori che hanno guidato l'azione di una persona eccezionale, un amico di tanti di noi, David Sassoli. Nel suo ultimo saluto, quando era in situazione clinica già grave e lui lo sapeva, ci ha esortato a impegnarci contro disuguaglianze non più tollerabili e ci ha ricordato il dovere delle istituzioni di proteggere i più deboli, di abbattere muri di confine tra umanità e disumanità».

Dal canto suo Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri ha ricordato che «David Sassoli era un bravo giornalista, un amico, con un'educazione cristiana, una persona onesta. Pur militando in forze politiche diverse avevamo una visione comune per alcune grandi questioni». E non ha stupito il twitter di Giorgia Meloni, rilanciato dalla segreteria del Pd in cui la premier definisce Sassoli «una persona perbene, franca e corretta. Un uomo delle Istituzioni che amava profondamente il suo lavoro. A un anno dalla scomparsa ne ricordiamo la tenacia, la passione e il forte senso del dovere».

Tra i primi ad accorgersi della deriva russa, come ha ricordato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nella cerimonia di commemorazione all'Eurocamera, «nel maggio 2021, prima dell'inizio della guerra, a David Sassoli è stato vietato l'ingresso in Russia per essere stato troppo esplicito nel criticare Mosca. Per David era una medaglia al valore».

E del suo impegno per l’Europa, «la cui bandiera oggi sventola più in alto grazie a lui, «ha detto ancora la Metsola, si può leggere nel volume pubblicato da Feltrinelli con la presentazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In tutto 56 discorsi dell’ex presidente del Parlamento europeo raccolti nel volume "La saggezza e l'audacia". Per volontà della famiglia il ricavato delle vendite andrà alla ricerca del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (Pordenone), il centro di eccellenza dove Sassoli è stato curato fino alla fine. «Un gesto nobile, per ricordare un grande uomo», ha commentato il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.