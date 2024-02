Scavi archeologici nei luoghi del cuore di Franco Battiato

«Sicilia bedda mia, Sicilia bedda», cantava Franco Battiato in una delle canzoni che più raccontano l’amore del musicista catanese per la sua terra. Un testo non qualunque, ma intriso di ricordi e memorie, gli stessi che Francuzzo come lo chiamavano qui andava a ritrovare nella sua continua ricerca musicale ed esistenziale. La canzone è Veni l’autunnu, il paese descritto è Nunziata, alle pendici dell’Etna dove Battiato ha trascorso la sua infanzia «quei pranzi la domenica dai nonni», la gioia di vivere.

In quel paese Nunziata, che è poi una frazione di Mascali, da cui prende il nome il vino nerello mascalese è venuto alla luce un sito archeologico di straordinario interesse: muri in cocciopesto, tegole, materiali che in una prima fase di studio riconducono al XIII secolo dopo Cristo. Ma è soltanto un inizio in un’area che già nel 2013 aveva fatto emergere mosaici del sesto secolo di rara bellezza che raffigurano scene sulla creazione, con volatili, pesci ed altre creature marine. Tra le ipotesi prese in considerazione dagli studiosi c’è anche la possibilità che il sito sia il monastero super Maschalas ricordato da Papa Gregorio Magno in una lettera inviata nel 593 d.c al vescovo Secondino di Taormina.