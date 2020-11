Se l'edicola diventa un'agorà

Chi ha detto che le edicole devono scomparire? E’ vero, in Italia ne muoiono mille all’anno per via della progressiva contrazione dei giornali cartacei, ma come per ogni crisi la soluzione è ripensare e ristrutturare servizi e prodotti (Schumpeter parla di “distruzione creativa”), arrivando, nel nostro caso, a un modello nuovo di “chiosco”. Un modello che come tutte le idee innovative contiene la riqualificazione di modelli classici.

E’ il caso di “Edicola Eastwest” la prima “edicola 2.0”, riqualificata per iniziativa di Giuseppe Scognamiglio, diplomatico, docente, imprenditore e direttore dell’omonima rivista di geopolitica (cui fa capo anche il think tank EastWest European Institute). Il vecchio-nuovo chiosco è nel quartiere Prati, sul Lungotevere Mellini, a due passi dal Palazzaccio, da cui si gode una vista mozzafiato. Non si vendono solo giornali (tra l’altro è il più fornito punto vendita di stampa straniera). La struttura è pensata in chiave multifunzionale, un piccolo centro sociale e culturale al servizio della comunità che contribuisce anche al rilancio e alla riqualificazione dell’intera area circostante, con un angolo-libreria e uno spazio all’aperto. Una piccola agorà per ospitare dibattiti e conferenze sotto il cielo di smalto di Roma. Si può ad esempio prendere un caffè e leggere il giornale appena acquistato, guardando l’orizzonte sul Lungotevere come nella Grande Bellezza. Ma non solo.