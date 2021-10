Se ne vanno dall'Italia anche i migranti

Mentre le comunità sembrano indifferenti alle tante ricchezze umane e spirituali di cui si fanno portatrici le persone migranti e la comunità internazionale fatica a trovare prospettive di soluzione ai drammi delle migrazioni, la pandemia si è «rivelata una grande prova in cui ciascuno di noi è chiamato a testimoniare la propria fede e l’amore per l’altro». Occorre ricordare che «l’amore di Dio è per tutti, che nessuno è straniero davanti a Lui, e che tutti siamo cittadini di questa nostra terra»𪡟 A scriverlo è il cardinale Gualtieri Bassetti, presidente della Cei, in apertura della 30ma edizione del Rapporto Immigrazione redatto da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes. In questa edizione la pandemia è al centro dello studio e non poteva essere diversamente visto che la crisi ha provocato una serie di effetti negativi che hanno coinvolto anche i cittadini stranieri che vivono nel nostro Paese. Uno degli effetti più visibili è stata la riduzione della mobilità umana sia in Italia che a livello globale. E in Italia la tendenza alla progressiva diminuzione della popolazione italiana, già evidenziata negli anni preceneti, inizia a coinvolgere nel 2021 anche la popolazione di origine straniera, che è passata dai 5.306.548 del 2020 agli attuali 5.035.643 (-5,1%). Mancano all’appello, quindi, 300mila immigrati che erano in Italia: molti hanno perso il lavoro, alcuni si sono ammalati e per loro la vaccinazione è cominciata con ritardi notevoli tanto che ad oggi è immunizzato poco più del 50%. E per gli stranieri in Italia la situazione si è aggravata: oggi risulta povera in termini assoluti più di una famiglia su quattro (il 26,7%), a fronte di un’incidenza del 6% registrata tra le famiglie composte da italiani. Le famiglie straniere in stato di povertà hanno raggiunto quota 568mila. Leggendo i dati la geografia dell’Italia dei migranti resta immutata.

La maggioranza di loro vivono al Nord. La regione con più stranieri è la Lombardia seguita da Lazio, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte mentre Roma resta la prima città. La presenza femminile è sempre maggioritaria (51,9% del totale) e sfiora l’80% fra i soggiornanti provenienti da Ucraina, Georgia e da Paesi dell’Est Europa. La condizione occupazionale ha subito un forte contraccolpo. Il tasso di disoccupazione dei cittadini stranieri (13,1%) è superiore a quello dei cittadini italiani (8,7%). Durante l’epidemia, in controtendenza, il numero degli imprenditori nati all’estero sono cresciuti del +2,3% a fronte della sostanziale stasi degli italiani (-0,02%). Un dato significativo che emerge dallo studio riguarda le appartenenze religiose che registrano un calo della componente musulmana, che con 2 punti percentuali in meno dal 2020 si attesta sul 27,1% del totale mentre aumenta di due punti e si consolida la componente cristiana, che era già maggioritaria negli anni precedenti, con il 54% e a inizio 2021 con una stima di 2,9 milioni di fedeli, arriva al 56,2%. La componente cristiana risulta composta soprattutto da ortodossi (57,5%), seguita dai cattolici. «Ci accorgeremo dell’assenza di queste persone» ha detto il cardinale Bassetti, commentando il calo delle presenze straniere: «li vedo lavorare sui tetti, li vedo asfaltare le strade, vanno a raccattare pomodori e cipolle. Forse ci pentiremo di non averli accolti come avremmo dovuto». Una immigrazione – ha aggiunto il presidente di Caritas Italiana, l’arcivescovo Redaelli che si può governare «con intelligenza e oltretutto nel rispetto della dignità umana.

La missione della Chiesa non è solo ascoltare, accogliere e proteggere, ma mettersi al fianco e camminare insieme a queste persone». Il loro calo significa che «l’Italia non ha più capacità attrattive e questo mi preoccupa» ha poi spiegato il presidente di Migrantes, l’arcivescovo Perego evidenziando che lo studio vuole essere «una forte provocazione alla razionalità per leggere l’immigrazione a partire da questi 5 milioni di persone che vivono in Italia. Speriamo che questo studio aiuti profondamente la nostra società e classe politica a partire dai dati e dalle situazioni, perché il nostro Paese possa andare avanti e non tornare indietro, visto che siamo il Paese più anziano e manca manodopera». E parlando do dell’emergenza sanitaria il sottosegretario alla salute, Sileri, si è detto interessato alla «vaccinazione di chi non so dove sia» aggiungendo che «è innegabile che non sono i migranti che portano il virus». E arrivato il momento di arrivare ad «un "noi" sempre più grande che sgonfi questo benedetto "io" che ci paralizza tutti”, è stato il commento del card. Bassetti.