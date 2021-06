«Sento gli sguardi schifati per il colore della mia pelle», quella struggente lettera di Seid, suicida a 20 anni

Prima di togliersi la vita a vent'anni Seid Visin, ragazzo di origine etiope adottato da una famiglia di Nocera Inferiore, ha lasciato una lettera lucida e straziante che è un atto di accusa verso il razzismo in Italia. Il Corriere della sera ne ha pubblicato ampi stralci, a futura memoria, per rivelarci che cosa si prova a subire l’insofferenza per il proprio colore della pelle, ad avere il solo torto di essere nato nel posto sbagliato. «Ovunque io vada, ovunque io sia, sento sulle mie spalle come un macigno il peso degli sguardi scettici, prevenuti, schifati e impauriti delle persone», scrive il ragazzo prima di mettere fine ai suoi vent'anni, che viveva come un fardello insopportabile. Seid non era un immigrato, era un ragazzo italiano, italianissimo, bello e affascinante, circondato dagli amici, supersportivo. Aveva giocato nelle giovanili del Benevento, dell'Inter e del Milan prima di abbandonare l’attività agonistica e dedicarsi allo studio.

Eppure questo non è bastato a vincere la depressione, maturata, almeno a leggere la lettera, anche dal disprezzo che avvertiva intorno a lui, pur non sapendo naturalmente cosa albergava nella sua mente per arrivare a quel tragico gesto, un gesto su cui dobbiamo chinarci in silenzio, col rispetto che si deve in questi casi. Nella sua lettera – che è anche un documento sull’ottusità umana - racconta qualche piccolo episodio, la donna che si tiene la borsetta quando sale sull’autobus, gli sguardi ostili, come se fosse un lebbroso. «Ogni sguardo è una lama di coltello che mi tormenta». Scriveva: «Io non sono un immigrato. Sono stato adottato da piccolo (...). Ricordo che tutti mi amavano. Ovunque fossi, ovunque andassi, tutti si rivolgevano a me con gioia, rispetto e curiosità. Adesso sembra che si sia capovolto tutto. (…). Ero riuscito a trovare un lavoro che ho dovuto lasciare perché troppe persone, specie anziane, si rifiutavano di farsi servire da me e, come se non mi sentissi già a disagio, mi additavano anche come responsabile perché molti giovani italiani (bianchi) non trovassero lavoro».

E ancora: «Dentro di me è cambiato qualcosa», scriveva. «Come se mi vergognassi di essere nero, come se avessi paura di essere scambiato per un immigrato, come se dovessi dimostrare alle persone, che non mi conoscevano, che ero come loro, che ero italiano, bianco». Nella sua lettera di addio agli amici e a chi gli aveva voluto bene rievoca un meccanismo tipico di chi è soggetto a una persecuzione, il tentativo inconscio e un po’ meschino di prendersela con i propri simili per tentare di allontanare da sé pregiudizi e preconcetti. «Facevo battute di pessimo gusto su neri e immigrati (...) come a sottolineare che non ero uno di loro. Ma era paura. La paura per l’odio che vedevo negli occhi della gente verso gli immigrati». Il finale è un sussulto di dignità, di amore per il prossimo. «Non voglio elemosinare commiserazione o pena, ma solo ricordare a me stesso che il disagio e la sofferenza che sto vivendo io sono una goccia d’acqua in confronto all’oceano di sofferenza che sta vivendo chi preferisce morire anziché condurre un’esistenza nella miseria e nell’inferno. Quelle persone che rischiano la vita, e tanti l’hanno già persa, solo per annusare, per assaggiare il sapore di quella che noi chiamiamo semplicemente “Vita”». La lettera d'addio a questo mondo di Seid è un peso sul nostro cuore, una vergogna incancellabile per chiunque abbia un sussulto di umanità, la testimonianza di cosa sia il razzismo di tutti i giorni, quello che si mescola all’ossigeno che respiriamo, che si attacca ai pregiudizi, ai preconcetti, alle frasi dette a mezza bocca, alle battute idiote che ci scappano di bocca. Quello più insidioso perché meno declamato, meno dichiarato o pubblicizzato ma non per questo meno devastante.