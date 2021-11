Sergio Mattarella: «Se ci sono fiducia e solidarietà l'impossibile è possibile»

«Le cose che sembrano impossibili sono in realtà possibili, quando ci sono amicizia, fiducia e affidamento alla solidarietà. Con questo progetto lo avete dimostrato, ancora una volta». Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (in visita istituzionale a Torino, per celebrare i 190 anni dall’istituzione del Consiglio di Stato e i 50 anni dall’istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali) fa tappa all’Arsenale della Pace del Sermig, il Servizio missionario giovani fondato nel 1964 da Ernesto Olivero. E’ l’occasione per rinsaldare un’amicizia profonda e per inaugurare ufficialmente il PalaSermig, un palazzetto dello sport molto speciale, che consentirà a centinaia di bambini e ragazzi di giocare e allenarsi in serenità, coltivando i valori dell’amicizia e dell’inclusione.

Sono passate da poco le 11 quando – con un po’ di anticipo sulla tabella di marcia di una giornata intensissima – il Capo dello Stato arriva all’ex arsenale militare (oggi luogo di pace e fucina della solidarietà attiva in moltissimi campi) per tagliare il nastro del Palasermig, insieme con Ernesto Olivero, alla presenza di tanti giovani e volontari, l’espressione più autentica del gruppo missionario. Nel corso del suo mandato settennale, gli incontri tra il Presidente e il Sermig sono stati numerosi: la prima visita ufficiale, nel maggio del 2015 (pochi mesi dopo l’insediamento), ha sancito l’inizio di un’amicizia, poi rafforzata e consolidata nel tempo, tanto che, in quasi tutte le sue visite a Torino, Mattarella ha colto l’occasione per una visita all’Arsenale.