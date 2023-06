Sessant'anni fa moriva Giovanni XXIII, il Papa che tinse d'aurora la Chiesa

Deluse i cardinali che nel Conclave del 1958 lo votarono come candidato «di transizione». Angelo Giuseppe Roncalli (1881-1963) è stato uno spartiacque. Giovanni XXIII ha colpito e colpisce ancora per la profondità della sua fede e la qualità della sua umanità, oltre che per l’incisività della sua azione. Alcuni tratti distintivi hanno lasciato il segno. La capacità di dialogo, innanzitutto. Sia da semplice prete che da fine diplomatico della Santa Sede(nunzio a Sofia, Istanbul e Parigi), sia da patriarca di Venezia che da Papa, Roncalli seppe tessere relazioni ovunque. Ciò gli consentì di conoscere il variegato mondo ortodosso. Ma anche di salvare molti ebrei durante la Seconda guerra mondiale. Fu inoltre profeta di speranza in tempi cupi. Nell’ottobre 1962 il mondo tremò. Bob Dylan compose una delle sue ballate più celebri, A hard rain is gonna fall (Una dura pioggia cadrà): «Scrissi quella canzone durante la crisi dei missili a Cuba. Mi trovavo di notte con altra gente e ci chiedevamo preoccupati se la fine del mondo fosse prossima». Giovanni XXIII cercò di mediare tra Kennedy e Chruščëv. Soprattutto aprì il Vaticano II (1962-65), una potente ventata di Spirito che tolse la ruggine dai cuori e dai templi, rendendo visibile il volto misericordioso della Salvezza. Tutto ciò fu il “Papa buono”. Per definirlo, Hannah Arendt scelse parole semplici, ma non scontate: «Un cristiano sul trono di Pietro». Nel dossier pubblicato sul numero in edicola, curato da Alberto Chiara, Luciano Regolo e Antonio Sanfrancesco, in edicola ne approfondiamo la vita e il pensiero.

Don Armando Matteo: «Fu lucido profeta del cristianesimo dei giorni nostri» «L’eredità lasciataci da san Giovanni XXIII è immensa. Soprattutto per l’idea di una Chiesa che si metta “nella e con” la compagnia degli uomini del suo tempo. L’umanità di allora era profondamente ferita da due conflitti mondiali divampati in meno di un trentennio, cercava quindi una speranza, una ripresa, e Roncalli punta sulla misericordia, sulla vicinanza, sulla prossimità. Tanto da passare alla storia come il “Papa buono”». Parla con trasporto don Armando Matteo, dal 5 giugno 2022 segretario per la sezione dottrinale del Dicastero per la dottrina della fede, nel tratteggiare gli aspetti di maggiore attualità della figura e del magistero del Pontefice scomparso 60 anni fa, capace di anticipare, in uno scenario tanto diverso dall’odierno, quella «rivoluzione della tenerezza» cui papa Francesco non smette mai di spronare. «Pensiamo ai “fuori programma” di Giovanni XXIII impensabili per il protocollo di allora, la visita ai piccoli ricoverati del Bambino Gesù, il “discorso della luna” con l’invito ai fedeli di portare la sua carezza ai bambini, ma soprattutto la visita ai detenuti: fu il primo ad andare nelle periferie, quando ancora non se ne parlava, il primo a indicarci che gli ultimi, i sofferenti, o gli “scartati” come dice oggi Francesco, devono essere al centro del nostro cuore». In quali aspetti del suo magistero possiamo cogliere l’intuizione profetica di papa Giovanni? «Innanzitutto riuscì a distinguere, senza separarle, la dottrina e la forma di comunicazione del Vangelo: il Vangelo non cambia, ma cambiano gli uomini e le donne anche attraverso le esperienze dolorose vissute e quindi la Chiesa deve andare loro incontro per continuare a trasmettere la bellezza della Parola di Dio. C’è perciò in Roncalli la netta percezione della distinzione tra il profilo teologico e quello pastorale. Altro aspetto fondamentale fu l’invito ai credenti a riconoscere i segni dei tempi. Non andava più immaginata una Chiesa come fortezza che si chiude, si arrocca per proteggersi da un mondo ostile perché diverso o problematico, ma c’è una Chiesa aperta, con la consapevolezza che tutti siamo sotto la protezione dello Spirito Santo, la cui forza agisce nella storia degli uomini e indica sentieri nuovi alla comunità cristiana».

«Guerra, poveri, modernità: le sfide di allora sono ancora attuali, vitali e moderne anche le vie indicate»: l'analisi di don Armando Matteo «»Abbiamo da poco ricordato i 60 anni della Pacem in terris, l’enciclica di Giovanni XXIII datata 11 aprile 1963: anche questo documento, sembra segno di una consapevolezza quanto mai attuale… «Senza dubbio quel suo “grido per la pace” portò a galla un principio che oggi è sotto gli occhi di tutti: con la guerra tutti hanno da perdere, con la pace tutti hanno da guadagnare. E per quanto allora si fosse in uno scenario internazionale differente, Giovanni XXIII intuisce la forza che le interconnessioni avrebbero assunto nel tempo. La guerra in Ucraina, con le conseguenze che si riverberano su ogni famiglia in termini di grano o energia, ci sta mostrando in modo drammatico come e quanto in un mondo globalizzato tutti pagano le conseguenze degli egoismi nazionalistici, la stessa popolazione russa. Ebbene: Roncalli nel puntualizzare come non ci possa essere reale prosperità senza riconoscere il bene della vita altrui in quanto tale, traccia il solco di un pensiero da cui muove la Fratelli tutti scritta da papa Francesco, dopo aver parlato più volte di una “guerra mondiale a pezzi” anche quando sembrava un’esagerazione». Lei ha dedicato un saggio alla Chiesa che verrà: Roncalli aprendo il Vaticano II fu il primo a porso questo problema? «Sì, e influì moltissimo in questo la sua esperienza come nunzio in Bulgaria, Turchia e Francia ma anche quella di patriarca di Venezia, perché, con la sua sensibilità, seppe cogliere, in realtà così diverse, i cambiamenti che stavano maturando e anche la necessità del dialogo interreligioso. Questo, con un termine allora in voga, lo portò a parlare di “aggiornamento”, ossia del bisogno di preparare la Chiesa a un’epoca che si annunciava differente. E all’apertura del Concilio fece un gesto davvero profetico: i vescovi convenuti in Santa Sede non si riconobbero nei testi preparati per i lavori dell’assise. E lui con forza stabilì che si dovevano riscrivere dando spazio alle osservazioni e alle critiche mosse. Era avanti con gli anni, ammalato, ma non esitò, proprio per il suo grande amore per la Chiesa. Dopo di lui Paolo VI ci regalerà l’Evangelii nuntiandi, Giovanni Paolo II inviterà alla "nuova evangelizzazine". Benedetto XVI insisterà sull'idea di una Chiesa in grado di trasmettere la fedee papa Francescop ribadirà l'importanza di essere capaci di portare Gesù a tutti e tutti a Gesù».