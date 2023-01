L'uomo che porta gli studenti italiani a scoprire l'orrore di Auschwitz

La prima volta che è salito sul Treno della Memoria Paolo Paticchio aveva diciannove anni, frequentava il quinto anno del Liceo scientifico “Salvatore Trinchese” di Martano, paese dell’entroterra salentino, in provincia di Lecce, ed era rappresentante d’istituto. Un’esperienza che l’ha segnato profondamente e che non immaginava avesse avuto un seguito così forte. Dal 2006 a oggi, come presidente dell’associazione “Treno della Memoria” ha accompagnato sessantamila italiani, per lo più studenti, a scoprire i campi di sterminio nazisti.

Il 18 gennaio scorso il Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge per finanziare con due milioni di euro i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado nei campi di concentramento, i “viaggi della Memoria”. Ad aprire la discussione è stata Liliana Segre: «Una volta ho visto un gruppo di ragazzi olandesi che andavano in gita a Auschwitz e avevano un grande gelato, la musica alle orecchie e da quel cancello, “Arbeit macht frei” entravano a ritmo leccando il gelato. Non è possibile che una preside, un’insegnante permettesse tutto questo. Ho dovuto pensare che sei milioni di morti erano morti in vano. Non si va così a fare la gita ad Auschwitz, si va in silenzio, con vestiti adeguati. Non si va in gita, si va come a un santuario anche laicamente, a testa bassa e cercando di ricordare per non dimenticare la Shoah. Una scuola che porta a far questo viaggio e non ha il coraggio di dire che i ragazzi, che i prigionieri erano scheletriti e affamati, vestiti con le divise a righe di cotone rigenerato, che tanta fama hanno avuto nel cinema. I ragazzi dovrebbero andare magari avendo saltato la colazione del mattino».

Com’è stata la sua prima volta ad Auschwitz?

«Era il 2005. Il viaggio era organizzato dall’associazione Terra del Fuoco di Torino per un gruppo di studenti piemontesi. La provincia di Lecce decise d’inviare una delegazione di studenti salentini delle classi quinte tra i quali c’ero anch’io».

Poi cosa accadde?

«La visita era stata emotivamente molto forte tanto che al ritorno parlando con i gli altri ragazzi abbiamo deciso di allargare quest’esperienza aprendo a Lecce l’associazione Terre del fuoco mediterranea collegata a quella piemontese per organizzare questi viaggi. Nel 2013 abbiamo fondato l’associazione “Treno della Memoria” e io sono stato eletto presidente».

Chi ne fa parte?

«I tre soci fondatori: Terra del fuoco Mediterranea, Terra del Fuoco Trentino, per il Nord, e Babel per Toscana, Piemonte, Liguria».

Cosa la colpì di Auschwitz?

«Rimasi scioccato perché tutto quello che avevamo visto aveva chiaramente dei carnefici, i nazisti, e delle vittime, milioni di ebrei colpevoli solo di essere ebrei, ma anche un mondo di mezzo di funzionari, burocrati, uomini delle istituzioni e semplici cittadini che ha preferito non vedere e non ha fatto nulla. La stragrande maggioranza della gente ha assecondato passivamente il corso della storia di quel momento dimostrandosi indifferente o, peggio, connivente e questa è stata la molla che mi ha spinto a impegnarmi in questo progetto di memoria e ricordo perché in ogni frangente della storia ognuno di noi deve conoscere, prestare attenzione a quello che gli accade intorno e tenere desta la coscienza critica».

Partecipano solo ragazzi?

«La stragrande maggioranza sì. Sono studenti delle classi quarte e quinte delle superiori e del primo anno di università. Ma ci sono anche adulti che vogliono fare quest’esperienza insieme a un gruppo e non da soli e tantissimi insegnanti che hanno accompagnato i ragazzi e continuano a venire anche se sono andati in pensione».

Come si svolge il viaggio?

«Ci sono dieci partenze, da gennaio ai primi di marzo, da Puglia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Sicilia, Lombardia, Calabria, Campania, Umbria, Lazio, Liguria e Toscana. Prima della pandemia in media partecipavano quattromila ragazzi. Quest’anno siamo arrivati al record di seimila iscritti con l’edizione più partecipata di sempre».

Quali sono le tappe?

«In realtà il viaggio inizia qualche mese prima con quattro incontri di formazione attraverso laboratori tenuti dai volontari dell’associazione e una serie di lezioni tenute da docenti universitari che fanno parte del comitato scientifico dell’associazione coordinato dal professore Daniele De Luca dell’Università del Salento. I temi sono la graduale privazione dei diritti civili di cui furono vittime gli ebrei negli anni Trenta del Novecento, il contesto storico in cui è maturata la Shoah, le vicende dei Giusti tra le Nazioni che si adoperarono, con coraggio e a rischio della propria vita, per salvare gli ebrei perseguitati».

Poi si parte.

«La prima tappa è a Berlino per visitare i luoghi simbolo della città e del suo passato nazista: il Campo di Concentramento di Ravensbruck, il Memoriale Sovietico di Treptower Park e il Memoriale dell’Armata Rossa. Poi si va a Cracovia dove il primo giorno facciamo una visita teatralizzata della città con alcuni attori che nei panni di cittadini comuni raccontano come la popolazione dell’epoca ha vissuto l’ascesa del nazismo evidenziando che non è stato un bubbone della storia scoppiato all’improvviso ma un’escalation graduale che origina dalla fine della Prima Guerra Mondiale dalla quale la Germania uscì in ginocchio, demoralizzata e alle prese con una devastante crisi economica. Adolf Hitler è stato abilissimo a indirizzare il malcontento della popolazione verso la minoranza ebraica dipinta come la sentina di tutti i mali. Il metodo teatrale è fondamentale per far fare ai ragazzi un viaggio nel tempo e fargli capire che non c’è stato un lupo cattivo che dalla sera alla mattina è comparso sulla scena per fare strage ma la Shoah è maturata anche grazie all’adesione popolare dal basso».