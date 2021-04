"Si può fare": un Premio per combattere la disuguaglianza

Riconoscere e valorizzare le esperienze umane, professionali, imprenditoriali che abbiano lasciato un segno tangibile nel contrasto alle grandi disuguaglianze che attraversano il nostro tempo. Per questo nasce la 1a edizione del premio “Combattere la disuguaglianza – Si può fare”, ideato da Oxfam, in collaborazione con l’Associazione “Alessandra Appiano – Amici di Salvataggio” e con il patrocinio di RAI per il sociale. L’iniziativa è destinata a volontari, attivisti, narratori, giornalisti, comunicatori, associazioni e aziende, che con progetti, idee e lavoro si siano dedicati ad affrontare e raccontare la disuguaglianza, impegnandosi a correggere palesi storture e ingiustizie.