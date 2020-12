Spadafora: «Entro la fine di gennaio riapertura di piscine e palestre»

Niente tifosi negli stadi per il mese di Gennaio, ma l'impegno a riaprire, entro la fine dello stesso mese, palestre e piscine. Ribolle il mondo dello sport dopo le dichiarazioni del ministro Vincenzo Spadafora ad Agorà su Rai Tre: «Sugli stadi la mia posizione è molto netta, so che è anche impopolare. Escludo che a gennaio i tifosi possano tornare negli impianti. Ognuno spera di poter riprendere, ma il Governo ha una scala di priorità. Il problema di avere tante persone che vanno nella stessa direzione, allo stesso orario e nello stesso giorno significa dover fare una serie di controlli e avviare una macchina non prioritaria rispetto ad altre, come la scuola».

Buon proposito, invece, per l'anno nuovo riaprire palestre e piscine: «Penso sia possibile, seppur con alcune limitazioni, riaprire palestre, piscine e centri di danza entro la fine di gennaio» ha detto Spadafora tenendo conto dell'andamento dei contagi: «Ma l'apertura a fine gennaio è un obbiettivo raggiungibile. Vorrei lanciare un segnale di tranquillità».

Governo che sta lavorando perché ciò accada con il Comitato tecnico scientifico: «Prima della chiusura di ottobre avevamo predisposto un protocollo anche molto rigido e dato un fondo perduto consistente, non pochi spiccioli, per far coprire le spese fatte per mettersi in regola».

In materia di ristori il ministro ha annunciato per gennaio un nuovo decreto, il quinto. Per il settore sciistico sarà «sostanzioso perché sicuramente saremo costretti a tenere ancora chiuse le attività, ma non stiamo abbandonando nessuno. La verità è che non siamo ancora usciti dalla crisi e dovremo farlo in contemporanea con la diffusione dei vaccini, entro gennaio».

Rispetto a questo, infine, ha commentato: «Gli atleti devono essere di esempio». In vista delle Olimpiadi di Tokyo «Tutto il mondo dello sport deve essere coinvolto» nell'operazione vaccino anticovid. Rispondendo alla domanda se secondo lui andrebbero vaccinati obbligatoriamente gli atleti che andranno, o si presume, potrebbero partecipare ai Giochi, ha risposto: «Tutto questo mondo deve essere di esempio e può farlo per prepararsi a questa grande competizione. Sono convinto che vada coinvolto da tutti i punti di vista»

Immediata la reazione del mondo dello sport: «Ho apprezzato le parole del ministro Spadafora, sono certo che presto si trasformeranno in fatti concreti» è stato il commento del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli all'annuncio di misure di sostegno per il calcio di Serie C, la pallavolo e il basket nel prossimo decreto. «Confidiamo di trovare strumenti concreti di sostegno nel decreto ristori di gennaio. Per le società di Lega Pro continuare a giocare in queste condizioni e senza pubblico non è più sostenibile. Il governo conosce bene le nostre necessità, la nostra categoria ha bisogno di misure di liquidità, economiche e fiscali».