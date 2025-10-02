Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

giovedì 02 ottobre 2025
 
Spettacoli in movimento: quando la cultura tesse nuove reti fuori città

02/10/2025  La grande macchina culturale del Piccolo Teatro di Milano si rimette in moto sui binari del territorio con la seconda rassegna di “Teatro Fuori Porta”. Un programma culturale che affonda le sue radici nelle province lombarde e che richiama spettatori di tutte le età

Si è svolta oggi, 30 settembre, la conferenza stampa di presentazione del nuovo percorso pensato e realizzato dallo storico ente di Milano. L’impresa, realizzata con la collaborazione di Regione Lombardia, non si limita a portare spettacoli fuori dalle mura metropolitane, ma mira a consolidare un vero e proprio processo di “avvicinamento e partecipazione” ai linguaggi teatrali dal vivo in 23 comuni regionali.

La proposta è un piano itinerante e capillarmente diffuso, che quest’anno tocca una vasta area geografica, raggiungendo centri come Como, Varese, Monza, Mantova e Pavia. Il tour è composto da 60 eventi e prenderà il via il 2 ottobre a Sondrio per poi concludersi il 9 dicembre a Mortara. Questa rinnovata stagione nasce sulla cresta dell’onda del successo della prima, come ci racconta il Direttore Artistico della storica istituzione milanese Claudio Longhi: “Dall’esperienza dello scorso anno abbiamo tratto la convinzione che la strada intrapresa sia quella giusta e che valga la pena proseguire. Per questa edizione abbiamo introdotto alcuni affinamenti, soprattutto sul piano logistico e nella costruzione dei rapporti con la rete di teatri e operatori che avevamo incontrato in precedenza. Abbiamo inoltre selezionato con maggior attenzione i partner, lavorando per valorizzare al meglio le sinergie possibili. Infine, abbiamo indagato le connessioni tra il cartellone di ‘Teatro Fuori Porta’ e quello parallelo del Piccolo Teatro, così da creare nuove intersezioni capaci di dare maggiore forza e risonanza all’iniziativa”.

La programmazione comprende nomi di spicco della scena italiana: Fausto Bruno Alesi interpreterà Mumù di Turgenev, Arianna Scommegna porterà in scena La Storia di Elsa Morante, Federica Fracassi attraverserà i Sillabari di Parise, mentre Francesco Centorame proporrà Io quella volta lì avevo 25 anni, spettacolo ispirato a Gaber e Luporini. Accanto agli appuntamenti teatrali, un ciclo di lezioni-spettacolo per le scuole articolato in quattro figure chiave della drammaturgia e del pensiero: Re Lear, Galileo, Antigone e La Maria Brasca. Si tratta di incontri che fondono la dimensione didattica con la pratica, invitando studenti e studentesse a riflettere su temi universali come la giustizia, la scienza, i rapporti familiari e l’autodeterminazione femminile.

Con “Teatro Fuori Porta” l’istituzione artistica fondata da Strehler conferma così la propria vocazione a fare della scena non solo uno spazio di rappresentazione, ma anche di formazione, inclusione e dialogo, radicando sempre più la propria presenza sul territorio lombardo. Tutte le informazioni su date, orari e biglietti sono facilmente reperibili consultando il loro sito dedicato.

