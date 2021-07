Spigolando i semi di verità sparsi nel grande campo del mondo

L’ultima opera del nostro collaboratore don Pino Lorizio è un manuale di teologia fondamentale fatta “in ginocchio”, chinandosi sul terreno della storia alla ricerca dei segni dell’Eterno

L’ultima fatica scientifica di Giuseppe (Pino) Lorizio, professore di Teologia alla Pontificia Università Lateranense e collaboratore di Famiglia Cristiana nella rubrica “Il teologo”, può anche essere definita così. Non solo perché raccoglie nell’appendice una serie di risposte alle domande su cosa c’entri Dio nell’infezione mondiale da Covid poste dai lettori del nostro settimanale e da quelli del quotidiano Avvenire, ma anche perché traccia interessanti sentieri di “teologia contestualizzata” che, nello sviluppo dell’opera (divisa in tre parti: il presente della storia, la storia del presente, squarci di teologia al futuro), tocca “luoghi teologici” originali e fino a oggi solo in parte esplorati: nuovo sacro e post-secolarizzazione, Mediterraneo, rapporto fra linguaggio e verità, mito nel post-umano, tecnocrazia, post-umano, miracolismo, scienza e fantascienza, mistero del male, per citarne solo alcuni.

Il titolo del libro, Semi del Verbo Segni dei tempi, rivela l’intento di Lorizio, che si coniuga con la sua capacità di tradurre in categorie comprensibili le verità eterne contenute nella Rivelazione. Un lavoro di “spigolatura”, una “teologia in ginocchio” – come la definisce lui nella prefazione – per cercare di cogliere quei semi di vita eterna seminati dal Logos nel campo del mondo e rimasti sul terreno nonostante (e dopo) le tante intemperie della storia per essere seminati di nuovo.

L’intento di “dire Dio” oggi, oggetto della teologia fondamentale, prima e più che attraverso un percorso sistematico, parte in questo testo dal centro di gravità che è la persona stessa, che si forma e vive a cavallo tra natura e cultura. Persona intesa come “ultima solitudine”, come “pezzo unico” che si confronta con il tema dell’Eterno Signore, che si è fatto storia in Gesù Cristo. Una solitudine e un’unicità invalicabili persino da Dio, che si ferma – pur amandoci di un amore fedele – davanti alla nostra libertà.

Stefano Stimamiglio