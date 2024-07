Stil Novo: tre concerti in onore di Sant'Anna a Bergamo

Una rassegna all’insegna delle novità. Così si presenta Stil Novo – I concerti di Sant’Anna, un ciclo di tre appuntamenti musicali organizzato in occasione delle feste patronali di una delle parrocchie più densamente popolate di Bergamo. La manifestazione, ideata e diretta da Alessandro Bottelli, è realizzata grazie alla disponibilità del parroco don Angelo Domenghini e si propone di offrire un’esperienza musicale unica e ricca di sorprese.

Il Recital Inaugurale di Francesca Ajossa

L’inaugurazione avverrà venerdì 19 luglio alle ore 20.45 con un recital organistico di Francesca Ajossa. Giovane e talentuosa musicista di origini sarde, Ajossa si è stabilita da tempo in Olanda, dove ha perfezionato la sua arte sotto la guida di maestri come Ben van Oosten e Pieter van Dijk. La sua attività concertistica spazia dalla musica antica a prime esecuzioni assolute. Tra i suoi lavori discografici figurano "Musica per Organo nella Sardegna dell’Ottocento" (Tactus, 2016), "Voci di Donne" (Stradivarius, 2019) e "Of Ancient Days" (Cobra Records, 2023). Attualmente, Ajossa è organista titolare presso la chiesa di ‘t Woudt in Olanda e artist in residence presso la Contius Foundation.

Il programma del recital prevede brani di Johann Sebastian Bach, August Gottfried Ritter, Hugo Distler, Heinrich Scheidemann, Jacques van Oortmerssen e Andries van Rossem. Particolarmente attesa è la composizione di Luca Salvadori, "In cammino verso la porta d’oro", ispirata a un affresco di Giotto che narra l’incontro tra Anna e Gioacchino. Salvadori descrive il brano come un viaggio musicale che riflette la tenerezza e l’umanità di questa vicenda, accompagnato da armonie complesse e introspezioni melodiche.

Il Quartetto di Sassofoni Vagues

Giovedì 25 luglio, sempre alle ore 20.45, sarà la volta del Vagues Saxophone Quartet, un affiatato gruppo di sassofonisti composto da Andrea Mocci, Francesco Ronzio, Mattia Quirico e Salvatore Castellano. Il quartetto si esibirà nel decimo tassello del progetto “I colori dell’aria”, eseguendo brani musicali ispirati a opere d’arte meno conosciute della terra orobica. La serata vedrà la presentazione di "Ave Mater Matris Dei", una nuova composizione di Davide Mutti, ispirata a un dipinto ottocentesco di Giovanni Battista Epis che ritrae Sant’Anna mentre insegna a leggere a Maria.

Mutti descrive la sua composizione come un dialogo musicale che riflette la solenne staticità del dipinto di Epis, con inquietudini cromatiche e una struttura contrappuntistica che richiama l’istruzione di Maria. Inoltre, la serata includerà un adattamento del poema sinfonico "La notte di San Giovanni sul Monte Calvo" di Modest Musorgskij, arricchito da pagine di Gioachino Rossini, Manuel de Falla, George Gershwin, Leonard Bernstein, Astor Piazzolla e Michael Nyman.

Gran Finale con “Mutazioni”

Il gran finale della rassegna, intitolato “Mutazioni”, si terrà sabato 27 luglio con Andrea Andreoli al trombone e Roberto Olzer alle due tastiere del poderoso Serassi op. 640. I due jazzisti, noti a livello internazionale, presenteranno un programma esclusivo che reinterpreta celebri temi di musica classica e colonne sonore per film. Partendo dall’ipotesi "Se fosse andata diversamente", Andreoli e Olzer esploreranno percorsi alternativi per questi temi, creando una sorta di vita parallela per ogni composizione.

Sostegno e Collaborazioni

La manifestazione è promossa dalla Parrocchia di Sant’Anna in Borgo Palazzo e sostenuta dalla Fondazione Banca Popolare di Bergamo, dalla ditta Agnelli, e da Eliorobica come sponsor tecnico. Media partner dell’evento sono Famiglia Cristiana, Avvenire, BergamoNews, Araberara e Seilatv. L’ingresso ai concerti è libero e le eventuali offerte saranno devolute ai lavori di sistemazione dell’oratorio.

Ingresso libero. Eventuali offerte saranno devolute per i lavori di sistemazione dell’oratorio. Per info: 388 58 63 106