Storycamp, per giovani lettori e aspiranti scrittori

Un’occasione unica per giovani lettori e lettrici di vivere un’avventura immersiva insieme a loro coetanei animati dalla stessa passione per le storie, i racconti e i libri. Una settimana durante la quale è possibile scoprire come pensano e lavorano alcuni importanti autori per ragazzi e non solo, ma anche scrivere e condividere le proprie storie, scambiarsi consigli di lettura, farsi ispirare dalla natura e dalle nuove amicizie. Non guastano spirito di adattamento o di squadra per apprezzare al massimo un’esperienza comunitaria in cui si alternano momenti di lavoro ad altri di svago, tutti conditi da risate, sorrisi e grandi emozioni.

Nati nel 2023 dai sogni comuni e dalla collaborazione tra l’agenzia creativa Book on a Tree e libraie e librai specializzati in storie per adolescenti, gli Storycamp sono un’occasione unica per giovani lettrici e giovani lettori. Le esperienze sono 4 della durata di una settimana e sono rivolte a ragazze e ragazzi dai 12 ai 15 anni. Gli StoryCamp si terranno a Sant’Anna di Valdieri all’interno del Parco Naturale delle Alpi Marittime in Veneto dal 29 giugno al 5 luglio; dal 29 giugno al 5 luglio a Capaccio Paestum nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano; in Puglia dal 7 luglio al 13 luglio a Tricase in Salento; infine si torna in Veneto dal 14 al 20 luglio a Cesuna Altopiano di Asiago.

Durante queste settimane non mancheranno nuotate al mare, passeggiate in montagna e tra i boschi, gite in barca, serate intorno al fuoco per far nascere nuove esperienze, nuove idee e nuove amicizie nel segno dei libri e delle storie. Per i costi, le informazioni e i contatti, visitare: bookonatree.com/it/progetti/storycamp.