Suor Tosca Ferrante eletta superiora generale delle Suore Apostoline

Le Suore Apostoline hanno una nuova superiora generale: è suor Tosca Ferrante, dal 2009 in servizio nella comunità di Pisa.

Ferrante, originaria della Campania (è nata 55 anni fa a Visciano, in provincia di Napoli), una laurea in psicologia e un passato da poliziotta, ha festeggiato quest’anno i suoi primi 25 anni di professione religiosa.

Ha prestato servizio a Castelgandolfo, poi all’Acero, prima di arrivare a Pisa, dove, attualmente, ricopre l’incarico di superiora della comunità che ha sede nella parrocchia universitaria di San Frediano. Impegnata nella pastorale giovanile e universitaria, è referente del Servizio diocesano di Pisa e coordinatrice del Servizio regionale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Della sua congregazione era già consigliera e, fino ad oggi, segretaria generale.

È anche responsabile della formazione delle Juniores dell’istituto. L’elezione della nuova superiora è avvenuta questa mattina in occasione del sesto Capitolo ordinario delle Apostoline, che si svolge presso la Casa Divin Maestro di Ariccia (Roma). Suor Tosca Ferrante raccoglie il testimone della consorella Marina Berretti. Le suore apostoline hanno due comunità, una in Brasile ed una in Polonia. In Italia sono presenti a Castel Gandolfo (Rm), Acero (Velletri), Roma e Pisa.