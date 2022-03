Tagli, spazio ai laici, competenza e comunione: Curia romana, si cambia

L'attesa riforma della Curia romana ha un nome che è un programma (Praedicate evangelium). Fin dal titolo, la Costituzione apostolica promulgata da papa Francesco il 19 marzo 2022, destinata a sotituire la Pastor bonus, all'origine degli assetti attuali, trasmette l'urgenza, propria di Jorge Mario Bergoglio di voler coniugare - anche nei meccanismi di governo della Chiesa - Parola di Dio, Spirito Santo,.modernità, organizzazione del lavoro e leadership.

Ha una storia lunga, questo cambiamento. Getta radici nelle attese che la Chiesa espresse nel 2013, tra le dimissioni di Benedetto XVI e l'avvento di Francesco. Lo spiega lo stesso Papa nella nuova Costituzione apostolica, spiegando che la «la riforma non è fine a se stessa, ma un mezzo per dare una forte testimonianza cristiana; per favorire una più efficace evangelizzazione; per promuovere un più fecondo spirito ecumenico; per incoraggiare un dialogo più costruttivo con tutti». «La riforma», sottolinea ancora papa Francesco, «auspicata vivamente dalla maggioranza dei cardinali nell’ambito delle Congregazioni generali prima del Conclave, dovrà perfezionare ancora di più l’identità della stessa Curia romana, ossia quella di coadiuvare il Successore di Pietro nell’esercizio del suo supremo ufficio pastorale per il bene e il servizio della Chiesa universale e delle Chiese particolari. Esercizio col quale si rafforzano l’unità di fede e la comunione del popolo di Dio e si promuove la missione propria della Chiesa nel mondo. Certamente raggiungere una tale meta non è facile: richiede tempo, determinazione e soprattutto la collaborazione di tutti. Ma per realizzare questo dobbiamo innanzitutto affidarci allo Spirito Santo, che è la vera guida della Chiesa, implorando nella preghiera il dono dell’autentico discernimento».

«Si è reso necessario ridurre il numero dei Dicasteri, unendo tra loro quelli la cui finalità era molto simile o complementare, e razionalizzare le loro funzioni con l’obiettivo di evitare sovrapposizioni di competenze e rendere il lavoro più efficace», si legge inoltre nella Praedicate evangelium.

Dopo la Segreteria di Stato, che ha funzione di "Segreteria papale" e «coadiuva da vicino il Romano Pontefice nell'esercizio della sua suprema missione», la Costituzione apostoilica prevede 16 Dicasteri: per 1) l’evangelizzazione, 2) la dottrina della fede, 3) il servizio della carità (nuovo, «chiamato anche Elemosineria apostolica, espressione speciale della misericordia e dell’opzione per i poveri, i vulnerabili e gli esclusi»), 4) le Chiese orientali, 5) il culto divino e la disciplina dei sacramenti, 6) le cause dei santi, 7) i vescovi, 8) il Clero, 9) gli Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, 10) i laici, la famiglia e la vita, 11) la promozione dell’unità dei cristiani, 12) il dialogo interreligioso, 13) la cultura e l’educazione, 14) il servizio dello sviluppo umano integrale, 15) i testi legislativi, 16) la comunicazione.

Sono previsti anche 3 Organismi di giustizia (la Penitenzieria Apostolica, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e il Tribunale della Rota Romana) e 6 Organismi economici (Consiglio per l’economia, Segreteria per l’economia, Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, Ufficio del revisore generale, Commissione di materie riservate, Comitato per gli Investimenti), nonché 3 Uffici (Prefettura della Casa pontificia, Ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice, Camerlengo di Santa Romana Chiesa). Un capitlo a parte, infine, ragiona degli avvocati e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede.