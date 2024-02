Telefono Rosa sbarca in instagram per raggiungere sempre più donne

Per essere maggiormente visibile e raggiungibile da tutte quelle donne, spesso giovani, che subiscono violenza e hanno bisogno di aiuto per uscire da un rapporto malato, Telefono Rosa Piemonte, con sede a Torino, ha deciso di aprire una pagina Instagram,

L’obiettivo è quello di farsi conoscere anche da quella fascia di popolazione che ha meno accesso ai canali informativi tradizionali, e che può trovare più immediato e amichevole un contatto sul social più usato dai giovani. Telefono rosa Piemonte negli ultimi 10 anni ha assistito in varie forme 7.529 donne. Formata da circa 40 volontarie in servizio attivo più le attuali aspiranti volontarie, più le volontarie accreditate dal servizio civile volontario, coordinate da un consiglio direttivo, ha la sua sede “storica” in Torino, Via Assietta 13/a. Gli orari di servizio, recentemente ampliati, consentono un ascolto telefonico (011.530666 - 011.5628314), una accoglienza in sede o il ricorso a consulenze legali o psicologiche. In orario serale Presso Presenza Amica – Stazione di Torino Porta Nuova presso il binario 20 dal lunedì al venerdì dalle 19.30 alle 23.30

Tel. 327.3275692.

Sempre recentemente, è stata ampliata l’offerta di partecipazione a laboratori di genere espressivo-costruttivo, a gruppi di donne con problematiche legate non solo alla violenza o ai maltrattamenti, ma anche al disagio che purtroppo riguarda un numero sempre molto significativo di donne. Fondamentale per il soccorso alle donne la Casa rifugio donne vittime di violenza "APPRODO". Realizzata in sinergia tra il Telefono Rosa Piemonte di Torino (ODV) e Casa Benefica Ipab, la struttura di accoglienza prevede l’ospitalità per un massimo di 7 donne, italiane o straniere.