Leone: «Salvare vite in mare è Vangelo non ideologia»

«Oggi portate di nuovo lo stendardo della terra, della casa e del lavoro, camminando insieme da un centro sociale - Spin Time - al Vaticano. Questo camminare insieme testimonia la vitalità dei movimenti popolari come costruttori di solidarietà nella diversità». Papa Leone XIV accoglie così i Movimenti popolari riuniti a Roma per il loro V incontro internazionale. Il summit internazionale, che riunisce delegazioni provenienti dai cinque continenti per riflettere e agire sui grandi temi della terra, della casa e del lavoro (le “3 T”: Tierra, Techo e Trabajo), hanno scelto come sede degli eventi del loro Giubileo, in corso dal 21 al 24 ottobre, lo Spin Time, il palazzo occupato nel quartiere Esquilino di Roma famoso perché il cardinale Krajewski andò a ripristinare l’elettricità. «Scegliere questa come casa di riferimento per tanti movimenti popolari», aveva sottolineato don Mattia Ferrari, coordinatore della piattaforma EMMP (Encuentro Mundial de Movimientos Populares) e cappellano di Mediterranea, «non è una scelta di provocazione, ma di valore per la vita e le relazioni che quella comunità ha con altri movimenti popolari. Non parliamo di un edificio occupato e basta, ma di un edificio sul quale l'autorità locale ha avviato un processo di regolarizzazione. Vi sono ospitate 400 persone di 27 nazioni, oltre a decine di associazioni e la comunità che lo abita è in dialogo con le istituzioni».

Leone, sottolineando proprio la mancanza di una casa per tanti, ha ribadito, nell’incontro in Vaticano, l’importanza di continuare a impegnarsi, a farsi sentire: «Chiedere terra, casa e lavoro per gli esclusi è una “cosa nuova”?», ha domandato. «Visto dai centri del potere mondiale, certamente no; chi ha sicurezza finanziaria e una casa confortevole può considerare queste richieste in qualche modo superate. Le cose veramente “nuove” sembrano essere i veicoli autonomi, oggetti o vestiti all'ultima moda, i telefoni cellulari di fascia alta, le criptovalute e altre cose di questo genere. Dalle periferie, però, le cose appaiono diverse; lo striscione che sventolate è così attuale che merita un intero capitolo nel pensiero sociale cristiano sugli esclusi nel mondo di oggi».

Ed è proprio dagli esclusi che il Papa è partito per la sua lunga riflessione. «Questa è la prospettiva che desidero trasmettere: le cose nuove viste dalla periferia e il vostro impegno che non si limita alla protesta, ma cerca soluzioni. Le periferie spesso invocano giustizia e voi gridate non “per disperazione”, ma “per desiderio”: il vostro è un grido per cercare soluzioni in una società dominata da sistemi ingiusti. E non lo fate con microprocessori o biotecnologie, ma dal livello più elementare, con la bellezza dell'artigianato. E questa è poesia: voi siete “poeti sociali”».

E, aggiunge, «la Chiesa deve essere con voi: una Chiesa povera per i poveri, una Chiesa che si protende, una Chiesa che corre dei rischi, una Chiesa coraggiosa, profetica e gioiosa!».

Ricorda la sua esperienza in Peù dove ha «sperimentato una Chiesa che accompagna le persone nei loro dolori, nelle loro gioie, nelle loro lotte e nelle loro speranze. Questo è un antidoto contro un'indifferenza strutturale che si va diffondendo e che non prende sul serio il dramma di popoli spogliati, derubati, saccheggiati e costretti alla povertà». Spesso ci sentiamo di non riuscire a fare quello che vorremmo, c’è una sorta di «globalizzazione dell'impotenza» alla quale però, «dobbiamo iniziare a opporre una “cultura della riconciliazione e dell'impegno”», come fanno i Movimenti popolari. Gli incontri mondiali dei Movimenti Popolari (IMMP) nascono nel 2014 come risposta all’invito di papa Francesco a creare spazi di fraternità tra organizzazioni e movimenti di tutto il mondo, affinché i poveri e i popoli organizzati non si rassegnino e siano protagonisti del cambiamento.

Anche per Prevost «i movimenti popolari colmano il vuoto generato dalla mancanza di amore con il grande miracolo della solidarietà, fondata sulla cura del prossimo e sulla riconciliazione».

Il Pontefice denuncia lo sfruttamento dei Paesi poveri per produrre energia: «Senza il coltan della Repubblica Democratica del Congo, ad esempio, molti dei dispositivi tecnologici che utilizziamo oggi non esisterebbero. Tuttavia, la sua estrazione dipende dalla violenza paramilitare, dal lavoro minorile e dallo sfollamento delle popolazioni». E sul litio: «La competizione tra le grandi potenze e le grandi aziende per la sua estrazione rappresenta una grave minaccia alla sovranità e alla stabilità degli Stati poveri, al punto che alcuni imprenditori e politici si vantano di promuovere colpi di Stato e altre forme di destabilizzazione politica, proprio per mettere le mani sull'”oro bianco” del litio».

Ma non solo, parla dell’esclusione che «è il nuovo volto dell'ingiustizia sociale. Il divario tra una “piccola minoranza” - l'1% della popolazione - e la stragrande maggioranza si è ampliato in modo drammatico». E gli esclusi non sono solo sfruttati «ma emarginati, “scarti”. E, quando parliamo di esclusione, ci troviamo anche di fronte a un paradosso. La mancanza di terra, cibo, alloggio e lavoro dignitoso coesiste con l'accesso alle nuove tecnologie che si diffondono ovunque attraverso i mercati globalizzati. I telefoni cellulari, i social network e persino l'intelligenza artificiale sono alla portata di milioni di persone, compresi i poveri. Tuttavia, mentre sempre più persone hanno accesso a Internet, i bisogni primari rimangono insoddisfatti». E allora «assicuriamoci che, quando vengono soddisfatti bisogni più sofisticati, quelli fondamentali non vengano trascurati. Tale arbitrarietà sistemica fa sì che le persone siano private di ciò che è necessario e sommerse da ciò che è accessorio. In breve, la cattiva gestione genera e aumenta le disuguaglianze con il pretesto del progresso. E non avendo al centro la dignità umana, il sistema fallisce anche nella giustizia».

Durissime le sue parole su chi respinge i migranti: «Con l'abuso dei migranti vulnerabili, non assistiamo al legittimo esercizio della sovranità nazionale, ma piuttosto a gravi crimini commessi o tollerati dallo Stato. Si stanno adottando misure sempre più disumane - persino politicamente celebrate - per trattare questi 'indesiderabili' come se fossero spazzatura e non esseri umani». E ancora loda le ong che salvano le vite in mare perché questo «è Vangelo non ideologia». Denuncia il traffico di droga e la produzione di fentanyl, lo sfruttamento dell’ambiente e i cambiamenti climatici che colpiscono i più poveri.

«Né i sindacati né le associazioni dei datori di lavoro, né gli Stati né le organizzazioni internazionali sembrano in grado di affrontare questi problemi. Ma uno Stato senza giustizia non è uno Stato», dice il Pontefice citando Sant' Agostino. «La giustizia esige che le istituzioni di ogni Stato siano al servizio di ogni classe sociale e di tutti i residenti, armonizzando le diverse esigenze e gli interessi».

Un contesto desolante nel quale però, conclude il Pontefice, «mi incoraggia vedere come i movimenti popolari, le organizzazioni della società civile e la Chiesa stiano affrontando queste nuove forme di disumanizzazione, testimoniando costantemente che chi si trova nel bisogno è nostro prossimo, nostro fratello e nostra sorella. Questo vi rende campioni dell'umanità, testimoni della giustizia, poeti della solidarietà».