L'immunologo Francesco le Foche: "Togliamo il respiro a questo virus"

Una guida in tempo di pandemia per un “ragionevole” e “ragionato ottimismo”. Così’immunologo clinico Francesco Le Foche definisce il suo ebook (edito da Piemme) scritto con il giornalista Giancarlo Dotto dal titolo “Andrà tutto bene. Ecco perché il Covid -19 sarà sconfitto”. Titolo che può essere “temerario” ai limiti della provocazione in un periodo in cui si registrano nel nostro Paese circa 30mila contagi e 6-700 morti al giorno con un aumento di ricoveri e terapie intensive. Le Foche, che è intervenuto a diverse trasmissioni televisive, è stato definito il medico “ottimista”. Un termine che a lui non dispiace perché, confessa, “ho semplicemente provato a trasferire alla gente un messaggio positivo fondato sull’osservazione clinica e scientifica del fenomeno sindemico, cioè di una pandemia che coinvolge e destabilizza tutte le nostre certezze sociali, accompagnandolo con un sorriso”.

Nel testo l’immuno-infettivologo, responsabile del Day hospital di Immunoinfettivologia del Policlinico Umberto I di Roma, analizza questo virus e si dice fiducioso nella scienza. All’interno delle corsie ospedaliere i ricoverati per Covid 19 sono ben controllati e il paziente dopo pochi giorni “è già un grado di uscire in presenza di un netto miglioramento”. Questo ha permesso anche una ridotta degenza del 25-30%, grazie anche all’esperienza maturata durante i primi mesi di questa pandemia che ha colpito in modo significativo il nostro Paese. E per evitare oggi una congestione degli ospedali Le Foche si dice convinto della necessità di curare i paucisintomatici a domicilio già nei “primissimi giorni”. “Siamo stati capaci, unica nazione al mondo, di sopportare un lockdown brutale ma necessario di tre mesi. Il che ci ha portato a vincere il secondo tempo della partita, dopo aver perso disastrosamente il primo. La riapertura indiscriminata ha scatenato in tutti noi – scrive Le Foche - non solo nei giovani fin troppo colpevolizzati, un crollo di tutte le istanze inibitorie, nella voluttà comprensibile di tornare alla vita. Il messaggio ‘liberi tutti’ ci ha autorizzato alle imprudenze che sappiamo... La mascherina è tornata a essere un trascurabile accessorio. Il resto è cronaca dei giorni nostri”.

Oggi “siamo ai tempi supplementari. Siamo in vantaggio sul virus. Possiamo e dobbiamo vincere questa partita”, sottolinea usando termini calcistici da tifoso esperto, togliendo “il respiro al virus prima che lui lo tolga a noi. Igiene e distanza sono l'equivalente del pressing. Il virus sopravvive solo ‘giocando a uomo’, ha bisogno del contatto con il nemico. Noi lo isoliamo, costringendolo a giocare a zona”. Ma con il virus ancora dobbiamo conviverci. Questo significa “prendere atto della sua esistenza, accettarne mentalmente il rischio, riducendolo al minimo. Lo stesso che accade quando affrontiamo la gimkana della vita quotidiana, i mille pericoli cui siamo esposti tutte le volte che usciamo di casa e che abbiamo ormai metabolizzato come parte naturale del nostro diario di giornata, quando andiamo in macchina, attraversiamo una strada pericolosa o giriamo di notte in un quartiere a rischio”.

La prima cosa da fare è “sfrondare la propria agenda, eliminare i rapporti sociali non indispensabili”. E usare la mascherina bene, lavarsi spesso le mani e tenere la giusta distanza. L’uso della mascherina è anche una tutela per il prossimo e non solo una protezione per noi, evidenzia Le Foche secondo il quale l’unico scopo del virus è quello di “replicarsi”: “noi abbiamo un’arma in più. Decisiva: l’intelligenza, grazia alla quale abbiamo vinto le battaglie più complicate nella storia dell’umanità”. Tre sono i passaggi chiavi per arrivare presto alla fine di questa pandemia e Le Foche lo ha ricordato spesso in questi mesi con interviste televisive e sui quotidiani: il contenimento dei contagi, gli anticorpi monoclonali, il vaccino. Gli ultimi due saranno le terapie “decisive per la risoluzione dell'emergenza pandemica”, sottolinea spiegando che oggi “grazie agli anticorpi monoclonali possiamo curare quasi tutto, compresi il cancro, le malattie autoimmuni, le malattie infiammatorie del grosso intestino e persino la cefalea e l'osteoporosi. Ora anche le malattie infettive”. E vinta la battaglia nel ritorno alla vita normale dobbiamo totalmente ripensarla, spiega Le Foche, a cominciare “dai nostri comportamenti per finire al rimodellamento architettonico degli spazi urbani con un’attenzione maggiormente rivolta agli esterni”, Insomma favorire la vita all’aperto e evitare la “caosressia” sociale, un neologismo inventato dell’immuno-infettivologo per definire i contesti in cui i contatti sociali non tengono conto della misura”. Oggi ancora non dobbiamo abbassare la guardia. Salvare noi stessi non ha senso se non salviamo il pianeta. Ecco l’ottimismo: la convinzione che da questo choc collettivo “il comportamento delle persone cambierà in meglio”, Soprattutto “dovranno cambiare le scelte di fondo della classe politica che negli ultimi anni ha relegato al ruolo di Cenerentola la salute pubblica Senza giustizia, istruzione e sanità la decadenza di una nazione è inevitabile”.