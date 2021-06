Tra Russia e Ucraina è guerra anche sul campo di calcio

Nel giorno in cui prendono il via gli Europei di calcio, torna alla ribalta il sempre delicato rapporto tra sport e politica. Dalle strepitose vittorie di Jessie Owens alle Olimpiadi naziste di Berlino nel 1936 al boicottaggio reciproco – ai tempi della Guerra fredda – fra Usa e Urss (Mosca nel 1980 e Los Angeles nel 1984), dalla memorabile partita di pallanuoto, diventata un “bagno di sangue” tra ungheresi e sovietici nel 1956 al celeberrimo pugno chiuso di Tommy Smith e John Carlos a Città del Messico nel 1968, la catena di episodi nei quali le imprese sportive si mescolano a scontri geopolitici è lunghissima. E, a quanto pare, destinata ad allungarsi di nuovi anelli.

La notizia di oggi è la decisione del Comitato olimpico indiano di rinunciare alla pubblicità sulle divise della delegazione nazionale in partenza, fra poche settimane, per i Giochi di Tokyo. La clamorosa scelta si deve alla volontà di interrompere la collaborazione con la “Li Ning”, un’importante azienda cinese produttrice di abbigliamento sportivo, con la quale l’India aveva stipulato un contratto di sponsorizzazione. Il motivo va individuato nel riacutizzarsi della tensione tra India e Cina. Come noto, tra i due giganti asiatici – che rappresentano pure i due più popolosi Paesi al mondo e altrettanti colossi economici e politici sullo scacchiere internazionale – non corre decisamente buon sangue. Nel giugno del 2020, nella regione himalayana del Ladakh, una ventina di soldati indiani vennero uccisi dalle truppe cinesi in uno scontro che vedeva di nuovo schierati gli eserciti dei due Paesi dal lontano 1975. L’impatto sull’opinione pubblica indiana (dove il nazionalismo è assai acceso) è stato fortissimo e, per reazione, le aziende indiane hanno deciso di boicottare la Cina. Ora, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale delle divise, il dietrofront indiano nei confronti della “Li Ning”, in quanto la collaborazione con l’azienda cinese sarebbe stata considerata «irrispettosa nei confronti dei sentimenti degli indiani». Mentre Li Ning – che fu ginnasta plurimedagliata ai Giochi di Los Angeles dell’84 ed è titolare dell’omonima impresa – ha scelto di non commentare l’accaduto, il portavoce del ministro degli esteri cinese ha provato a lanciare il classico ramoscello d’ulivo augurandosi che «l’India possa continuare a guardare alla cooperazione tra Paesi con obiettività, senza farne un caso politico».

Speranza – ahinoi – piuttosto vana, come, peraltro, quella che si cicatrizzi in fretta l’ennesima ferita fra la Russia e l’Ucraina. Anche qui c’è di mezzo lo sport. E l’oggetto del contendere è, ancora una volta, una maglietta. Sulla divisa che l’Ucraina avrebbe voluto far indossare ai suoi calciatori durante gli Europei era prevista una sagoma del Paese comprendente la Crimea, cioè la penisola annessa dalla Russia insieme con le regioni del Donetsk e del Lugansk, sotto il controllo dei separatisti. Tale soluzione – annunciata via Facebook pochi giorni fa dal presidente della Federcalcio ucraina - ha provocato vibrate reazioni da parte russa. Anche perché sulle maglie sarebbero comparsi gli slogan patriottici «Gloria all’Ucraina! Gloria agli eroi», gli stessi utilizzati dalla popolazione durante una rivolta contro Mosca nel 2014. La Russia ha quindi ottenuto che l’Ucraina cambiasse le maglie e, in ciò, ha ottenuto l’appoggio della Uefa che ha giudicato negativamente l’iniziativa di Kiev, definendola «chiaramente di natura politica» e imponendo che la maglia incriminata venisse ritirata in vista del torneo.

Ancora una volta – con buona pace di De Coubertin e di tutti coloro che si augurano che lo sport rimanga immune da “contaminazioni politiche” – i percorsi di sportivi, tifosi e politici sono fatalmente destinati a incontrarsi. O, più spesso, come in questi casi, a scontrarsi. Perché anche una maglietta può trasformarsi in una mina.