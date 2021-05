Tragedia in montagna: 12 morti

Aveva riaperto il 24 aprile dopo il lungo lock down. L'impianto di Stresa Mottarone, in Piemonte sognava una domenica di ripartenza. E invece piange 9 morti già accertati, anche se la sindaca di Stresa, Marcella Severino, parla di 12 deceduti, mentre due bambini, subito trasportati all'ospedale Regina Margherita di Tornino, lottano per la sopravvivenza e una terza persona risulta ferita. Non è chiaro però quante persone fossero presenti nella cabina precipitata probabilmente a causa di un cavo che si sarebbe spezzato nel punto più alto della risalita. Sul luogo dell’incidente si sono subito portate le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico insieme con i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.Le vittime, precipintando da almeno 20 metri di altezza, sono morte sul colpo. Nel 2016 erano stati fatti ingenti lavori di ammodernamento dopo due anni di stop.

Unanime il cordoglio del mondo politico.