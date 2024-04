In cammino tra Marche e Abruzzo: alla riscoperta dell'Appennino, in ascolto delle comunità locali

di Paolo Piacentini, presidente onorario di Federtrek

Un viaggio a piedi dalle Marche all’Abruzzo attraverso alcune delle aree protette più belle e ricche di biodiversità di tutto l’Appennino. Il lungo trekking che partirà il 24 maggio da Fiastra, nel cuore ferito dal terremoto del 2016, e terminerà l'8 giugno a Pescasseroli, è un viaggio per mettersi in ascolto delle comunità locali. Il rapporto tra gli enti gestori delle aree protette e le comunità locali non è stato quasi mai idilliaco, a parte rare eccezioni virtuose. Negli ultimi anni, nonostante l’Agenda ONU al 2030 preveda un impegno importante per conservare alti livelli di biodiversità e quindi di conservazione degli ambienti naturali, stiamo assistendo a progetti che, qualora venissero realizzati, sarebbero in forte contraddizione con la missione principale del sistema dei parchi naturali.

Da una parte assistiamo ad una forte sensibilità sui temi ambientali, legati soprattutto alla preoccupazione per la crisi climatica e dall’altra le politiche territoriali appaiono quantomeno timide e contraddittorie. Sulla base di queste riflessioni è nata l’idea di mettersi in cammino lungo la dorsale appenninica toccando il Parco dei Sibillini, il Gran Sasso – Laga, il Velino Sirente e il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise ( il PNALM). Sarà una traversata per confrontarci alla pari con le realtà locali sia istituzionali che associative senza trascurare l’incontro con gli operatori economici, sociali e culturali o con le storie che incontreremo, casualmente, lungo il cammino.

Non porteremo nei nostri zaini verità preconfezionate ma solo idee e riflessioni sulle quali discutere informalmente in incontri informali e conviviali. Da bravi viandanti cercheremo di immergerci nella bellezza dei paesaggi attraversati lentamente per ritemprarci nello spirito e cogliere tutta la ricchezza che spesso sfugge allo sguardo disattendo di un turismo mordi e fuggi. La biodiversità animale e vegetale ci accompagnerà durante tutte le 16 tappe, mentre la sera a rendere unica l’esperienza sarà l’incontro con chi ogni giorno prova a dare nuova vita a territori spesso quasi abbandonati e feriti. Viaggeremo per molte tappe nei luoghi colpiti dal sisma del 2016/17 ( a gennaio 2017 ci fu il colpo di coda nella zona di Campotosto) per ascoltare quel misto tra speranza e delusione che per fortuna non ha tolto la voglia di rinascita. Sui Monti della Laga saremo ospiti del Festival dei Borghi che quest’anno, alla terza edizione, da aprile ad agosto vedrà la realizzazione di oltre 50 iniziative. Un’esperienza fantastica e unica ideata da accompagnatori nazionali della Federtrek ma che vede come protagoniste molte donne innamorate della propria terra.

Il 12 maggio, in una sorta di anteprima del viaggio, a Recanati si terrà un convegno per riflettere sul rapporto tra città e montagna e inaugurare dei bellissimi pannelli panoramici. Oltre al convegno ci saranno delle brevi camminate nella magica atmosfera della città leopardiana. Tutto il viaggio è organizzato con puro spirito di volontariato ed è possibile partecipare anche per una sola tappa organizzandosi in modo autonomo per raggiungere il gruppo di camminatori.

Per informazioni è possibile scrivere a: piacentinicammina@gmail.com

(Nella foto in alto: Paolo Piacentini, uno dei massimi esperti italiani di Cammini)