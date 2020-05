Trionfa Il traditore di Bellocchio alla festa del cinema italiano

Il cinema italiano non ha rinunciato alla sua festa anche se con una cerimonia diversa dal solito per la consegna dei David di Donatello, con i candidati collegati a distanza e Carlo Conti in studio, ma altrettanto emozionante di quelle con il pubblico in sala. Anzi, con quel pizzico e umanità e intimità che entrare nelle case di attori e registi assicura: con l’incursione dei familiari, le mogli commosse, i bambini festanti. A farla da padrone Il traditore, che si è aggiudicato 6 David: per il miglior film e la migliore regia, miglior sceneggiatura originale dell’ottantenne Marco Bellocchio (che ha ricordato di aver vinto altre tre David nella sua carriera), che ha augurato al cinema di ripartire presto assicurando che ha ancor l’entusiasmo per lanciarsi in altri progetti. E poi miglior attore protagonista a Pierfrancesco Favino nei panni del boss pentito Tommaso Buscetta, e come miglior attore protagonista a Luigi Lo Cascio, nei panni di Totuccio Contorno, che aveva vinto un David nel 2001 per l’interpretazione della vittima della mafia Peppino Impastato in I cento passi. Da notare anche il premio alla moglie di Bellocchio, Francesca Calvelli per il miglior montatore.

Cinque riconoscimenti anche se minori a Pinocchio di Mattero Garrone (scenografia, trucco, costumi, acconciature ed effetti visivi) e tre a Il primo re (miglior produttore, fotografia suono). Migliore attrice protagonista a Jasmine Trinca, la dolente mamma di La dea fortuna di Ozpetek. Miglior attrice non protagonista a Valeria Golino interprete di 5 è il numero perfetto.

Già annunciati in precedenza il premio per il miglior film straniero al coreano Parasite di Bon Joon (che aveva vinto anche quattro Oscar ela Palma d'oro a Cannes, e il David dello spettatore a Il primo natale di Ficarra e Picone, il film con il maggiore incasso nel periodo natalizio. E miglior regista esordiente Phaim BHUIYAN per il film Bangla (che Famiglia cristiana aveva intervistato) e il David giovani a Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani, migliore canzone originale “Che vita meravigliosa” musica e testi di Antonio Diodato, interpretata da Diodato per il film La dea fortuna, In collegamento il ministro della cultura Dario Franceschini che ha assicurato un impegno per la riapertura delle sale in sicurezza, a partire dalle arene estive.