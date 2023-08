I successi planetari, le critiche, l'Armata Rossa, la malattia, tutto il cuore di Toto

Per ricordare Toto Cutugno, scomparso a 80 anni all'ospedale San Raffaele dopo lunga malattia, ripubblichiamo l'intervista che gli fece Gigi Vesigna per il nostro settimanale, in cui, oltre a ricordare i suoi grandi successi, parla della malattia che lo aveva colpito e da cui era riuscito a guarire.

di Gigi Vesigna

Per lui, Toto Cutugno (vero nome: Salvatore), amore fa sempre rima con cuore. La sua malattia, che si guarda bene dal curare, si chiama melodia e alla musica che si ascolta e si canta lui è rimasto sempre fedele, producendo canzoni che hanno lasciato il segno, in Italia come nel resto del mondo dove, per esempio, L’italiano è considerata l’inno nazionale del nostro Paese. Questo, chissà perché, non piace ai critici, che proprio di quella canzone, che si conclude con il verso «Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, io sono un italiano, un italiano vero», hanno scritto: «Si tratta di un testo di un qualunquismo infarcito di luoghi comuni che lo rende popolare soprattutto all’estero, dove i dischi di Cutugno sono piratati in centinaia di migliaia di copie». Ora per Toto l’orizzonte s’è ancora allargato, perché il vento dell’Est l’ha rapito, facendolo diventare il cantante più popolare della Russia e delle altre Repubbliche ex sovietiche. Proprio in occasione della Giornata della donna, l’8 marzo, il coro dell’Armata rossa, famoso in tutto il mondo come il balletto del Bolscioi, ha chiesto a Toto se poteva eseguire, nel corso di una diretta televisiva, L’italiano e altre due sue canzoni, Soli e Il tempo se ne va, che aveva scritto per Celentano, il quale le aveva trasformate in grandi successi. «Non solo ho accolto la richiesta con entusiasmo», spiega Toto, «ma ho preso un aereo, tanto Mosca si raggiunge più o meno nello stesso tempo in cui si arriva a Palermo, e sono andato a cantare con loro. La risposta del pubblico è stata tale che ora abbiamo un progetto, quello di incidere un disco insieme. Io e il coro dell’Armata rossa, ma ci pensi?». La popolarità delle composizioni firmate Cutugno è tale che nel 1990 ha vinto con Insieme l’Eurofestival, gara canora che in Italia non viene più trasmessa, ma che ha un ascolto mondiale secondo soltanto a quello del Superbowl americano, ha scritto canzoni per Charles Aznavour, Mireille Mathieu, Dalida e persino Frank Sinatra. Solite accuse e strani elogi. Tra i colleghi italiani ha composto pezzi per Leali, Peppino di Capri, Ricchi e Poveri. In un solo Sanremo, quello del 1987, ha piazzato tra le finaliste addirittura quattro sue canzoni. Tuttavia la critica continua a non amarlo, anzi, come è successo al Festival del 2008, dove si è piazzato quarto con Un falco chiuso in gabbia, non perde occasione per bersagliarlo. «E io rispondo per le rime. Pensa che durante la trasmissione andata in onda la domenica dopo il Festival qualcuno mi ha detto che di solito stono, ma in quell’occasione avevo cantato bene. E io gli ho risposto, con molta calma, che evidentemente non s’era accorto che stavamo cantando tutti in playback. Roba da sprofondare sotto il palco. Dopo questo episodio, tuttavia, altri giornalisti mi hanno coperto di elogi. Ti garantisco che sono rimasto male. Avrei preferito le solite accuse». Personaggio anomalo nel mondo della canzone, Toto Cutugno non ama i servizi fotografici, se appena può evita le interviste; vive in un mondo tutto suo, dove il bene e il male sono concetti distinti, chiari e comprensibili. Per lui la vita è bianca o è nera, non ci sono spazi per il grigio. Nonostante le sue “sfuriate” è una persona mite, gentile. Abbassa quasi la voce quando mi racconta che il presidente ucraino ha sospeso una riunione del Parlamento per andare a incontrarlo. «Probabilmente era soltanto uno scherzo», aggiunge, «ma gli astronauti russi mi hanno persino proposto di accompagnarli in una missione spaziale». Il suo successo – 100 milioni di dischi venduti nei Paesi dell’Est – si estende sino alla Siberia, al Kazakistan, eppure quando è in Italia vive sempre con la eterna moglie Carla che, secondo lui, ha un unico difetto, fuma parecchio, e lui che aveva smesso, per una malattia che l’ha tenuto lontano dalle sigarette dal 9 gennaio 2007, ora, da schiavo del fumo passivo, ha ripreso a comprarle.

Toto, parliamo della malattia che ti ha colpito. Sei sparito per più di un anno, adesso te la senti di raccontare quel che è successo? «Sono un incosciente: la natura mi aveva lanciato segnali precisi, la notte mi alzavo spesso per andare in bagno e, quando finalmente mi sono deciso a vedere un medico, la diagnosi è stata agghiacciante. Avevo un tumore alla prostata, sono stato operato e ho cominciato la chemioterapia. Poi sono arrivate altre complicazioni. Sono stato intubato per mesi e sono stati giorni duri, avevo perso i capelli e mi era passata la voglia di vivere. “Professore”, chiedevo ogni giorno, “guarirò? Mi ricresceranno i capelli?”. E lui, paziente: “Tornerai come nuovo e i capelli ti ricresceranno addirittura ricci”. Così è stato, ma devo lanciare un appello: ragazzi, fate prevenzione, non giocate con la vita». Mi mostra la ferita, alzando la maglietta: è uno squarcio davvero impressionante e quasi sussurrando dice: «Ho paura di non guarire mai completamente ». Non è così: ora Toto ha ripreso in pieno il suo girovagare per il mondo. Ha inciso un album con 14 pezzi tutti nuovi (Un falco chiuso in gabbia). Naturalmente all’insegna della melodia. Il ragazzo che è nato “per sbaglio” nel 1943 a Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, ma è di origini siciliane, il vizio della rima non lo perde, a dispetto delle critiche. Dalla sua ha un successo che non l’ha mai abbandonato da quando, nel 1976, ha esordito a Sanremo come leader di un complesso che si chiamava Albatros. «A questa malattia», conclude Toto, «devo il fatto che mi sono riavvicinato a Dio. Credente lo sono da sempre, ma ora posso dire di avere un contatto diretto col Padreterno. Quando mi sento giù mi rivolgo direttamente a lui».