Tutto il meglio di Elio e le storie tese per sostenere l'hospice pediatrico di Vidas

Sarà un concerto eccezionale, con i migliori brani della loro lunga carriera, quello che il 7 maggio alle ore 21 vedrà Elio e le Storie Tese salire sul palco del Teatro Nazionale di Milano a favore di VIDAS. Cara ti amo, Servi della gleba, Pippero, Il vitello dai piedi di balsa, La terra dei cachi, questi sono solo alcuni dei grandi successi con cui la storica band, nata nel 1980 e riunitasi lo scorso anno dopo un periodo di pausa, farà cantare, ridere e riflettere il pubblico in occasione di questo evento benefico. Il ricavato della serata sostiene in particolare Casa Sollievo Bimbi, il primo hospice pediatrico della Lombardia e uno dei pochissimi in Italia, che VIDAS ha inaugurato nel marzo 2019. Una struttura dove, grazie alla presenza di un’équipe specializzata in cure palliative pediatriche, bambini e ragazzi che soffrono di malattie gravissime trovano, insieme alle loro famiglie, supporto e assistenza gratuiti in un ambiente caldo e accogliente, su misura per loro. Non solo in fase terminale ma fin dall’esordio della patologia.

Elio è vicino a VIDAS da tempo: «Ho conosciuto VIDAS molti anni fa»- dice il cantautore «grazie all’amico Rocco Tanica, membro storico degli Elio e le Storie Tese, che me ne ha parlato. Da quel giorno ho seguito con interesse e sincera ammirazione la sua attività. Inoltre, qualche anno fa mia nonna ha trascorso i suoi ultimi giorni proprio nell’hospice per adulti Casa VIDAS e in quell’occasione ho potuto vedere con i miei occhi la passione e la sensibilità delle persone che l’hanno assistita».

Questo, in particolare, il pensiero che Elio, da padre di un ragazzo nello spettro dell'autismo, tiene a condividere con le famiglie dei piccoli ospiti di Casa Sollievo Bimbi: «Non bisogna mai cedere alla disperazione, tutto ciò che facciamo per il benessere dei nostri figli ha un valore, sempre, anche nei momenti più terribili».”

Elio è stato anche il volto della campagna “Per cosa?” con cui VIDAS ha festeggiato i suoi 40 anni, nel 2022. Il cantautore ha ringraziato per le vie di Milano tutte le persone #percosa, ovvero quelle che danno solo per il piacere di dare, quelle che quando le ringrazi si stupiscono, cioè quelle che in oltre 40 anni hanno permesso a VIDAS di offrire cure e assistenza gratuita a più di 40.000 malati inguaribili e alle loro famiglie.