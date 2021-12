Ucraina: urla, trucchi e colpi bassi, la ruvida partita tra Russia, Usa e Ue

UN PO' DI STORIA PER CAPIRE COSA ACCADE OGGI Se si vuole capire che cosa succede, e soprattutto che cosa potrebbe succedere, in Ucraina, bisogna spogliarsi della visione “buoni contro cattivi” che invece impera sui media occidentali, russi e ucraini. Qui ci sono solo tante ragioni, molto spesso legittime, che la politica agita a piacimento. Intanto, bisogna mettere in fila alcuni fatti. 2014: il cosiddetto Euromaidan caccia il presidente (legittimo) Yanukovich, colpevole di aver disdetto la procedura di affiliazione alla Ue in nome di una politica filo-russa. È uno di quegli eventi che, quando sono lanciati dagli amici e riescono, chiamiamo rivoluzione; quando sono dei nostri avversari e non riescono, li chiamiamo colpi di Stato. A Kiev, grazie anche ad abbondanti denari in arrivo dagli Usa, riesce, quindi è una rivoluzione. Anzi, la Rivoluzione della dignità, come la chiamano gli ucraini. 2014 bis: la Russia, che perdendo l’ascendente sull’Ucraina già immagina le portaerei Usa sul Mar Nero e i missili Nato ai confini, si riprende la Crimea, violando una lunghissima serie di trattati internazionali. Anche lì: referendum “amico” dei crimeani che approvano il ritorno nella Grande Madre. Non contenta, Mosca soffia sul fuoco del separatismo nel Donbass, regione per mille vicende storiche assai legata a Mosca, contribuendo a innescare la guerra civile che dura tuttora. 2015: vengono firmati gli accordi di Minsk II per una pacificazione del conflitto, rimasti lettera morta. E si capisce perché: l’Ucraina dovrebbe cambiare la Costituzione e garantire una qualche forma di autonomia alle due Repubbliche filorusse di Lugansk e Donetsk, cosa che costerebbe il collo a qualunque Governo di Kiev. I separatisti dovrebbero disarmare e la Russia smettere di immischiarsi, cosa che né gli uni né gli altri si sognano di fare in cambio di sole promesse. Negli anni, invece, è successo esattamente il contrario. L’orgoglio nazionale (positivo) e il nazionalismo (negativo) degli ucraini sono andati crescendo. Con essi anche il desiderio di allontanarsi il più possibile dalla Russia per entrare a pieno titolo nell’Occidente, tanto che l’adesione all’Unione Europea e alla Nato sono addirittura iscritti nelle Costituzione. Nello stesso tempo, la Russia ha stretto i legami con le Repubbliche separatiste: gli abitanti del Donbass possono chiedere il passaporto russo (e 400 mila l’hanno già fatto) e tra Donetsk e Lugansk e Mosca è entrato da poco in vigore un trattato di libero scambio.

Putin è cinico, ma non stupido.Un'avventura militare porterebbe più guai che benefici... Senza tenere presente tutto questo è difficile raccapezzarsi nella nuvola di dicerie messe in giro dalle opposte propagande. La principale è quella che spunta a fasi alterne e di cui si parla tanto anche in queste settimane, ovvero che la Russia vuole-si appresta-sta per invadere l’Ucraina. Se ne parla con una faciloneria che si spiega, appunto, solo con la propaganda. L’Ucraina ha 45 milioni di abitanti e una superficie doppia rispetto all’Italia. È appoggiata, anche a livello di armamenti, dagli Usa, dalla Turchia e da una lunga serie di Paesi europei. In caso di conflitto sarebbe spalleggiata, e non solo a titolo morale, da mezzo mondo. In Russia, come da recenti sondaggi, l’appoggio a un’impresa del genere è men che tiepido. Vladimir Putin è freddo e cinico ma non stupido: perché dovrebbe imbarcarsi in un’impresa in cui i rischi sono enormi e certi e i vantaggi incerti e minimi? Per dirla con Ivan Timofeev, direttore del think tank russo Club Valdai: “I costi di una possibile guerra contro Kiev superano di gran lunga i benefici. La guerra è carica di rischi significativi per l’economia, la stabilità politica e la politica estera russa. Non risolve i principali problemi di sicurezza, mentre ne crea molti di nuovi”. Anche perché: chi lo dice che alla Russia interessi controllare tutta l’Ucraina? Gran parte dei possibili obiettivi Mosca li ha già raggiunti: Kiev ha perso, di fatto, il 7,2% del territorio e il 10% della popolazione, oltre che il controllo su una parte del Paese, il Donbass, che prima del 2014 “valeva” il 20% del Pil e il 25% delle esportazioni. Riannettendo la Crimea, inoltre, Mosca domina la situazione militare del Mar Nero. L’Ucraina è azzoppata dal punto di vista strategico ed economico e la perdurante tensione allontana le ipotesi di ingresso nella Ue e nella Nato. Che altro potrebbe volere, il Cremlino? Gli stessi dilemmi, ma rovesciati, toccano al grande alleato e sponsor dell’Ucraina, gli Usa. Il contrasto tra Kiev e Mosca torna utile a Washington: mette un argine alla Russia, riduce la sua area di influenza e spinge il Paese delle materie prime (la Russia, appunto), ancor più lontano dall’Europa delle industrie e dei produttori.