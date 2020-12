Un anno giubilare davvero particolare (e prorogato)

È passato un anno dall’apertura della Porta Santa del Giubileo lauretano concesso da papa Francesco per il centenario della proclamazione della Madonna di Loreto a patrona dell’Aeronautica. Quel giorno, l’8 dicembre 2019, il Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, disse: «È questa la porta del Signore, per essa entriamo per ottenere misericordia e perdono».

La Madonna pellegrina in 12 mesi ha viaggiato tra gli aeroporti in Italia e all’estero, e per le basi dell’Aeronautica militare (nel video allegato, il reportage relativo alla tappa nell'ìsola di Lampedusa). La fede, la devozione respirata in vari luoghi del mondo riporta sempre il cuore a Loreto, dove tutto iniziò nella notte tra il 9 e il 10 dicembre del 1294, quando la Santa Casa si posò sul colle lauretano. Sia stata trasportata dagli angeli come vuole la tradizione, o invece traslata da uomini, di certo si può ammettere che ci fu l’assistenza del Cielo in questo straordinario trasporto che lega la Terrasanta, la terra di Gesù e Maria, con la piccola città di Loreto: Hic Verbum Caro Factum est, qui il Verbo si è fatto carne, è la frase che appare al fedele nell’entrare tra le sacre pareti.