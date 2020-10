Un Nobel per sconfiggere la fame nel mondo

(Nella foto, Amir Abdulla, direttore del World Food Programme)

È andato al Wfp, il programma mondiale per l’alimentazione, il premio Nobel per la pace. Il comitato norvegese che assegna l’onorificenza ha voluto premiare gli sforzi per proteggere, soprattutto con la pandemia in corso, le fasce più deboli della popolazione. «La pandemia», hanno spiegato, «ha contribuito a una forte impennata del numero di vittime della fame nel mondo». Gli esempi sono sotto gli occhi di tutti: Yemen, Repubblica democratica del Congo, Nigeria, Sud Sudan e Burkina Faso i Paesi più colpiti. «Davanti alla pandemia», ha spiegato il Comitato, «il World Food Programme ha dimostrato un’abilità impressionante di intensificare gli sforzi». E ha aggiunto che «finché non avremo un vaccino medico, il cibo sarà il miglior vaccino contro il caos».

Secondo i norvegesi, inoltre, «la cooperazione multilaterale è assolutamente fondamentale per affrontare sfide globali» e, in quest’ottica, il World food programme, di cui è direttore esecutivo Amir Abdulla, «gioca un ruolo chiave nella cooperazione multilaterale per rendere la sicurezza alimentare uno strumento di pace e ha dato un forte contributo per la mobilitazione degli Stati membri dell’Onu per combattere contro l’uso della fame come arma di guerra e conflitto». Quest’anno i candidati erano 318, di cui 211 persone e 107 organizzazioni. Candidati, oltre a Greta Thunberg, l’attivista per l’ambiente, anche l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per il ruolo nella gestione della pandemia di coronavirus e il dissidente russo Alexei Navalny.

Il premio consiste in 1,1 milioni di dollari e una medaglia d’oro.

Proprio nei giorni scorsi anche papa Francesco aveva parlato della fame nel mondo proponendo, nell'enciclica Fratelli tutti, un freno alle spese militari e la creazione di un Fondo, con i risparmi, per combattere una piaga che, ogni anno, oltre 38 milioni di morti.