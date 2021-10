Un nuovo umanesimo nel nome di Dante

Mens-a festival di “cultura diffusa” in Emilia-Romagna dal 7 al 13 ottobre è il primo Evento Internazionale sul pensiero Ospitale e Cosmopolitismo. Si svolge a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Vignola, Ravenna, Ferrara. Tra Sceinze umane, filosofia e storia. Ciò nella fiducia e consapevolezza della funzione storica della cultura, quale unico strumento che consente comunicazione e dialogo tra gli uomini e le società. L’obiettivo di MENS-A è quello di creare una rete che valorizzi innovazioni di processi, il pluralismo culturale, il “Patrimonio vivente”, in un orizzonte di “Cultura diffusa” e turismo intelligente.

Il tema è : "nuovo umanesimo" - 700 anni Dante Alighieri. da una parte la pandemia Coronavirus ha evidenziato sempre più la centralità dell’uomo, la sua complessità e fragilità, la sua costante domanda di senso. Dall’altra nel 2021 ricorrono i 700 anni della scomparsa del grande poeta Dante Alighieri. Abbiamo pensato così di riflettere sui valori dell’Umanesimo rinascimentale per concentrarci sul Nuovo Umanesimo. Dante si attende la rinascita del mondo a lui contemporaneo. E questa rinascita che egli si attende è un ritorno ai princìpi. Così, oggi è necessario allungare gli orizzonti della responsabilità, della cura, del bene comune e della pace. La vita buona non è un evento solitario, la forma propria del vivere è vivere insieme, partecipando al bene che accomuna. Ecco quindi che “l’Umanesimo che rinnova’’ può essere uno stimolo potente per le articolazioni profonde di scienza, saggezza, fragilità e libertà, pubblico e privato. Per il futuro dell’uomo si chiede responsabilità, giustizia, concordia, bellezza.Tra gli ospiti Elisabetta Sgarbi, Salvatore Natoli, Eugenio Borgna, Pietrangelo Buttafuoco, Franco Cardini, Gustavo Zagrebelsky, Umberto Curi, Giulio Ferroni, Maurizio Schoepflin, Roberto Celada Ballanti, Luigi Alici. gli incontri sono aperti al pubblico e gratuiti. Tutte le informazioni saranno via via disponibili sul sito www.mens-a.it