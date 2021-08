Un patto globale per la famiglia ispirato all'Amoris Laetitia

In occasione dell’Anno della “Famiglia Amoris Laetitia” indetto da Papa Francesco, il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita (DLFV) e la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali (PASS) hanno promosso un percorso di lavoro che si concluderà nel 2022 con la pubblicazione di un Patto Cattolico Globale sulla Famiglia, inteso come un programma condiviso di azioni per la promozione attiva della famiglia nel mondo, alla luce dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia e in linea con la Dottrina Sociale della Chiesa. In questo progetto il Centro Internazionale Studi Famiglia (CISF) collabora alla raccolta di dati ed informazioni disponibili a livello internazionale sulla famiglia e sulle politiche pubbliche ad essa correlate. In particolare, verrà raccolto ed analizzato il lavoro scientifico dei Centri Studi e Ricerche sulla famiglia specializzati sulle tematiche famigliari presenti ed attivi nelle Università Cattoliche attive nei cinque continenti, con tre obiettivi prioritari:

1) raccogliere, coordinare e armonizzare un approccio culturale comune tra i Centri di studio e ricerca sulla famiglia che operano nelle istituzioni accademiche e che fanno riferimento alla Dottrina Sociale della Chiesa (la rete delle università che si ispirano alla Dottrina Sociale della Chiesa);

2) individuare concrete linee guida nel campo della legislazione sociale e nei progetti sia in relazione alle politiche pubbliche (statali), sia alle politiche degli attori privati (di mercato) e del terzo settore, per poter dare sostegno alla famiglia, nel solco delle indicazioni generali e dei principi di Amoris Laetitia;

3) evidenziare e mettere in comune le buone pratiche di politica familiare esistenti a livello internazionale.

I dati verranno poi elaborati e descritti in un report di sintesi, a partire dal quale verranno poi individuati i nodi prioritari su cui elaborare il Patto Cattolico Globale sulla Famiglia. La versione definitiva di tale documento sarà presentata in un evento di studio internazionale, che si terrà a Roma nelle settimane immediatamente precedenti il X Incontro Mondiale delle Famiglie di Roma (22-26 giugno 2022), evento di chiusura dell’Anno della “Famiglia Amoris Laetitia”.

In tal modo si intende promuovere una riflessione sul ruolo della famiglia nella società, sulle sue prospettive di sviluppo, e sulle modalità in cui la società può sostenere e promuovere le relazioni familiari, risorsa strategica per il benessere delle persone e delle comunità, soprattutto in condizioni di fragilità e vulnerabilità. La ricognizione delle ricerche e delle conoscenze consolidate presso i centri universitari che si occupano di famiglia consentirà inoltre una riflessione fondata su concrete e documentate evidenze storiche, consentendo un proficuo confronto nella società civile e nel mondo ecclesiale.