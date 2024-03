Un sonoro no alla secessione dei ricchi

«L’unione fa la forza», si diceva un tempo. Un vecchio adagio che rischia di andare in pensione se venisse definitivamente approvato il testo sull’autonomia differenziata, quella «secessione dei ricchi», come l’ha definita l’economista Gianfranco Viesti, tanto voluta dal ministro Calderoli. «Eppure», commenta monsignor Domenico Pompili, vescovo di Verona, «in un mondo che è sempre più globale, certe forme di rivendicazione di autonomia esasperata sembrano un po’ anacronistiche». Non solo, «ricordo che, nella Chiesa, ma anche nella Costituzione, ci sono due principi che si tengono insieme: quello della sussidiarietà e quello della solidarietà. Se è quindi giusto che ci sia una certa autonomia che valorizza di più la soggettività del singole Regioni, non si può non tener conto della situazione di partenza molto squilibrata. Fare giustizia, come spiegava don Lorenzo Milani, non è dare a tutti le stesse cose, perché in questo modo, se si parte da condizioni di diseguaglianza, si finisce per perpetuare le disparità». «Se si applicasse il discorso delle tassazioni come è previsto dalla riforma, per esempio, il Sud non avrebbe neppure i soldi per pagarsi la sanità», aggiunge monsignor Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio. «Una ingiustizia e anche una ingratitudine», commenta, «se si tiene conto che le nostre città, le nostre fabbriche, il nostro triangolo industriale, la nostra ricchezza sono stati possibili grazie alla presenza e alla forza lavoro del meridione. Dall’unità d’Italia in poi il Sud è stato una grande risorsa per la crescita del Nord, mentre la crescita del Nord ha, per certi versi, indebolito lo sviluppo del Sud. Tutto questo chiede una compensazione, come fu con la creazione della Cassa per il Mezzogiorno, necessaria soprattutto per garantire la tutela della dignità di tutti e quindi la salute, i servizi alla persona, l’istruzione». Parte dalla Dottrina sociale e dalla Costituzione, la Chiesa italiana. Come ha fatto sempre nei documenti che si sono occupati del Sud e della tenuta dell’unità nazionale. «Non possiamo permetterci il rischio », spiega monsignor Francesco Savino, vice presidente della Cei e vescovo di Cassano allo Jonio, «che l’autonomia differenziata generi una mancanza di solidarietà e di giustizia sociale, che sono i principi cardine del nostro ordinamento e del pensiero cristiano». Una preoccupazione che i vescovi calabresi hanno spiegato nel documento discusso proprio in questi giorni. «Parliamo da pastori e non da politici », sottolinea monsignor Savino, «e, a nome del popolo affidato alle nostre cure, non possiamo tacere che questo progetto di riforma porterà meno opportunità per i cittadini di alcune zone del Paese e un impoverimento ulteriore del nostro Mezzogiorno ».

Senza considerare, ricorda monsignor Perego, «i dubbi che vengono anche dalla Banca d’Italia che si chiede se questa forma di autonomia renda più efficaci i servizi alle persone, la tutela dei beni e dell’ambiente o se crei una burocrazia regionale ancora più pesante e più incapace di affrontare i problemi». Si interrogano i vescovi, si interrogano le parrocchie. L’Azione cattolica, diffusa capillarmente in tutto il territorio, ha raccolto «un sentimento diffuso di timore per come la riforma si sta sviluppando», aggiunge Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’asso- ciazione, «perché tende a una ulteriore formalizzazione amministrativa del divario che già esiste tra Nord e Sud, tra grossi centri urbani e aree interne…». E non bastano i livelli essenziali di prestazioni, i cosiddetti Lep, né le varie forme di perequazione di cui si parla. D’altronde neanche i Lea (livelli essenziali di assistenza) stanno funzionando. «Le diseguaglianze territoriali si sono solo parzialmente colmate, in alcuni periodi della storia del Paese, grazie a una visione nazionale ampia, che oggi dovrebbe collegarsi alla visione europea con il Pnrr e il Next generation Eu. Spezzettare le materie, dall’istruzione ai beni culturali, nel definirne le politiche significa rinunciare al percorso di riduzione di queste distanze. Dovremmo pensare di più ai tanti divari persistenti nella vita sociale, all’invecchiamento della popolazione, alla partecipazione al lavoro delle donne. E la politica dovrebbe guardare con più cura alle questioni che tengono insieme il Paese invece che a quelle che minano la coesione sociale». Eppure ci sarebbero gli strumenti per scelte più accurate. «Basti pensare alla Vir (valutazione impatto regolativo) che è stata introdotta nella normativa italiana», osserva Notarstefano.

«Ci sono banche dati sufficienti per simulare le conseguenze che la riforma avrà sulle persone». Che restano sempre al centro della cura pastorale. E quindi, se è vero, sottolinea monsignor Roberto Repole, arcivescovo di Torino, «che si può cogliere un qualche valore nell’autonomia differenziata, bisogna però stare attenti al rischio fortissimo che vengano lesi alcuni diritti fondamentali e che i cittadini di alcune zone non possano accedere allo stesso modo di altri ai servizi che riguardano la salute, i trasporti, l’energia... L’Italia è già divisa e non si deve e non si può contribuire a spaccarla di più». Snocciola i dati monsignor Giovanni Checchinato, arcivescovo di Cosenza: «Un cittadino dell’Emilia Romagna ha dieci volte in più di possibilità rispetto a uno calabrese di avere un posto in asilo nido, da noi le infrastrutture sono minimali rispetto a quelle di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto. I calabresi vanno tutti fuori a curarsi. Negli ultimi anni la popolazione è scesa sotto il milione e ottocentomila». E ricorda i suoi anni di scuola, quando la maestra teneva accanto a sé quattro compagni di classe tra la gelosia degli altri. «Solo molti anni dopo mi spiegò che erano quelli più indietro, che sarebbero dovuti andare nelle classi differenziate che esistevano allora. Lei non li “denunciò”, ma anzi vi si dedicò di più per metterli in condizione di recuperare. Ecco, mi piacerebbe che si agisse nello stesso modo per le Regioni più in difficoltà. Parlo da prete e non da politico e vedo fortissimo il rischio di una disgregazione sociale, l’azzeramento dello spirito di fraternità. Stiamo dimenticando, da cristiani, l’impianto biblico che ci dice che i beni sono di tutti e vanno divisi con equità».