"Un tonno per tutti", riparte l'iniziativa Rio Mare con Banco Alimentare

“Un tonno per tutti” è l’iniziativa che ha permesso in questi anni a Rio Mare di donare oltre 500.000 lattine di tonno al Banco Alimentare, grazie alla generosità dei suoi consumatori, che in questi anni hanno deciso di partecipare numerosi al progetto e contribuire così a sostenere le famiglie in stato di povertà assoluta, ogni anno più numerose.

Nata nel 2014, ed arrivata quest’anno alla sua settima edizione, “Un tonno per tutti” permette all’azienda di donare un pasto completo e bilanciato. Il tonno in scatola è infatti un alimento fondamentale per una dieta sana ed equilibrata, in quanto possiede valori nutrizionali paragonabili a quello fresco e contribuisce all’apporto di proteine nobili, di alcune vitamine del gruppo B e degli Omega 3, spesso carenti nella dieta quotidiana. Grazie alla lunga durata dei tempi di conservazione e alla sicurezza e resistenza delle confezioni, risulta inoltre di facile redistribuzione da parte dei volontari di Banco Alimentare.

Fino al 15 marzo 2020, acquistando 5 euro di prodotti Rio Mare in oltre 4.300 supermercati e ipermercati distribuiti in tutta Italia e, inserendo i dati dello scontrino sul sito www.riomare.it, sarà possibile aiutare chi ne ha bisogno, donando una lattina di Tonno Rio Mare a Banco Alimentare, e partecipare alla vincita di una fornitura di tonno al giorno.

«Siamo orgogliosi del successo di questa iniziativa che raggiunge, ogni anno, numeri importanti grazie alla generosità dei consumatori, che contribuiscono insieme a noi ad aiutare le persone in difficoltà economica che, anche in Italia, sono purtroppo sempre più numerose», afferma Luciano Pirovano, Sustainable Development Director di Bolton Food (Rio Mare). «ll nostro impegno non si esaurisce nella produzione e distribuzione di prodotti di qualità, ma si arricchisce di iniziative di questo genere, volte a migliorare la vita del singolo e della comunità. Crediamo infatti che sia nostra responsabilità aiutare concretamente le persone che vivono in uno stato di emergenza».