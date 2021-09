Una raccolta di materiale scolastico per i bambini in condizione di povertà

A scuola uguali, si chiama così la raccolta di beni scolastici lanciata da Fondazione Somaschi a favore degli oltre 180 bambini e ragazzi vittime di situazioni familiari violente o disagiate che la Onlus accoglie nelle sue comunità e case famiglia soprattutto in Lombardia (Milano, Como e Somasca di Vercurago, in provincia di Lecco), ma anche in Liguria (Vallecrosia), Sardegna (Elmas) e Piemonte (Narzole). Solo a Milano e nell’hinterland i minori accolti sono più di 60, perlopiù nelle comunità protette e nelle strutture di housing sociale dedicate ai nuclei mamma-bambino in condizioni di fragilità.

Per tutto l’anno scolastico ciascuno di loro avrà bisogno di quaderni, penne, matite colorate, pennarelli, gomme e tutto ciò che serve per imparare e crescere. «Sembra poca cosa» dice padre Piergiorgio Novelli, presidente di Fondazione Somaschi « ma poter avere una cartella sempre fornita di tutto il necessario, al pari dei loro compagni, vuole dire molto per i nostri bambini, significa sentirsi uguali a tutti gli altri.».

Per questo la onlus fa appello alla generosità dei cittadini, invitando chi può a donare beni scolastici di prima necessità, possibilmente nuovi, per riempire le cartelle dei bambini in difficoltà di cui si prende cura ogni giorno.

La raccolta è aperta fino all’8 ottobre 2021. Le donazioni potranno essere spedite o consegnate direttamente presso la sede principale della Onlus a Milano, in piazza XXV Aprile n. 2, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 o, previo accordo telefonico, presso le diverse Comunità di Fondazione Somaschi dislocate sul territorio (numeri e indirizzi sul sito fondazionesomaschi.it). Per informazioni telefonare allo 02 62911975 o scrivere a donatori@fondazionesomaschi.it.