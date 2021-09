Famiglia Cristiana, uno speciale di 100 pagine su Dante e il suo universo

Un grande lavoro di squadra di tutta la redazione di Famiglia cristiana per realizzare il nostro speciale su Dante Alighieri in occasione dei 700 anni dalla sua morte. Si intitola Dante, il poeta che unì cielo e terra, ha 100 pagine e affronta con ben 30 articoli il mondo dantesco, le sue trasposizioni, l’influenza nell’arte e nella letteratura. Dante nei fumetti, al cinema, su Internet, nei libri per bambini, Dante e le donne, Dante e la scienza, Dante e la cucina. E poi mostre, luoghi e itinerari danteschi, e per concludere le testimonianze di voi lettori. Con interventi illustri come quello del cardinal Gianfranco Ravasi che si sofferma sui profondi legami tra l’opera dantesca e le Sacre scritture. E un’intervista allo storico Alessandro Barbero. Molto ricco l’apparato iconografico, tra quadri, monumenti, scorci paesaggistici. Insomma, un’opera da sfogliare leggere conservare. Scrivono il direttore Antonio Rizzolo e il condirettore Luciano Regolo nell’editoriale: «Difficile indicare un altro personaggio longevo nella memoria collettiva in ogni dove quanto lo è tuttora Dante Alighieri... L’attrazione di Dante, il miglior ambasciatore d’italianità nel mondo, è concentrica e ne genera sempre di nuove». Lo speciale è disponibile da domani 9 settembre in edicola, in parrocchia e su www.edicolasanpaolo.it. È possibile richiederne copie anche al n. 02.48027575 oppure inviando una email ad abbonamenti@stpauls.it .