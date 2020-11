I vaccini contro l'influenza ai bambini? Si fanno alla stazione del metrò

La vaccinazione antinfleunzale per i bambini dai 2 ai 6 anni avviene tramite uno spry nasale. Per evitare il rischio di affollare gli ambulatori al chiuso l'ospedale pediatrico Buzzi di Milano ha allestito un ambulatortio nell'atrio sottostante la fermata MM5 Gerusalemntte , limitrofa alla struttura. Da lunedì 16 novembre a venerdì 18 dicembre

lo spazio offerto da Metro 5 si trasformerà in un luogo di prevenzione rivolto ai bambini in età tra i 2 e i 6 anni che potranno ricevere il nuovo vaccino spray-nasale antinfluenzale gratuitamente, su prenotazione. In questo periodo di pandemia Fondazione Buzzi, in collaborazione con l’ASST Fatebenefratelli Sacco allestirà due postazioni temporanee e facilmente accessibili, presso le quali le famiglie potranno recarsi in sicurezza. Con il presidio di personale medico sanitario dedicato e nel rispetto delle norme di distanziamento

sociale, potranno essere vaccinati 40 bambini al giorno."Poter offrire il vaccino spray-nasale in questa fascia d'età"commenta Gian Vincenzo Zuccotti, Direttore del

Dipartimento di Pediatria dell’Ospedale dei Bambini "è estremamente importante perché questi bambini sono colpiti da diverse forme virali tra le quali anche quelle influenzali. Il vaccino consentirà di ridurre i casi di influenza, rendendo meno difficoltosa la diagnosi differenziale nei confronti dell’infezione da Coronavirus e alleviando il carico di lavoro sul

Sistema Sanitario Regionale”.Una partnership unica nel suo genere grazie all’alleanza tra Fondazione per l’Ospedale dei Bambini Buzzi Onlus e Metro 5, con la collaborazione di Atm, la disponibilità dell’ASST Fatebenefratelli Sacco e l’Ospedale Buzzi di Milano.Con il sostegno di Acone Associati, BuildIng, Coo’ee, IGP Decaux e Printable si sta allestendo un ambulatorio accogliente e colorato, con decorazioni ispirate alla campagna spaziale di Fondazione Buzzi #AssenzadiGravità, al quale i bambini arriveranno seguendo una rotta spaziale che renderà il percorso verso l’ambulatorio divertente ed intuitivo.

L'ambulatorio è aperto dal da lunedì a venerdì: dalle ore 14.30 alle ore 17.30 La profilassi antinfluenzale è rivolta solo ai bambini in età fra i 2 e i 6 anni è gratuita - solo su prenotazione già da oggi telefonicamente al numero gratuito 800638638 (tutti i giorni dalle 8:00 alle ore 20:00)

• online sul sito https://www.prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/ selezionando prenota

vaccino antinfluenzale, compilando i campi obbligatori e selezionando sede di Milano M5Gerusalemme.