Versione "special" e dal vivo, torna il Festival biblico

Dal 18 al 27 settembre il Festival Biblico torna ad animare, con la sua proposta culturale e spirituale, le diocesi di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo e Vittorio Veneto. Lo fa in versione «special» in un periodo diverso dal consueto appuntamento di maggio, che quest’anno si era potuto svolgere solo sul web. Il tema è lo stesso, Logos. Parlare Pensare Agire, ma ora con nuovi incontri e nuovi ospiti e, soprattutto, con eventi dal vivo.

«Il Festival biblico special non è il “recupero” di ciò che si sarebbe dovuto organizzare in primavera ma qualcosa di diverso. Ridotto nel numero di eventi ma di livello culturale ancora più curato», tiene a precisare la direttrice Roberta Rocelli. «Al netto delle norme di distanziamento anticovid, che saranno scrupolosamente garantite, mettiamo in scena un format nuovo per alcuni incontri. Si chiama Esercizi di pensiero e sarà un laboratorio che aiuta a ripristinare i meccanismi del pensiero critico, cioè a formulare una propria idea su ciò che accade nella contemporaneità. Perché ci siamo resi conto che molti tra noi tendevamo a delegare il pensiero ad altri: la tv, i personaggi che godono di maggiore visibilità, chi grida a voce più alta. Non mancheranno altri formati più consueti come i Dialoghi ma anche i reading letterari con accompagnamento musicale e il teatro».

A Vicenza, diocesi organizzatrice del festival insieme alla Società San Paolo, gli appuntamenti si svolgono nel giardino del Palazzo Vescovile e sono articolati su diversi filoni. Avranno tra gli ospiti il filosofo della religione Roberto Celada Ballanti, la sociolinguista Vera Gheno, i poeti Daniele Mencarelli e Franco Arminio, la scrittrice Mariapia Veladiano, la biblista Rosanna Virgili e la teologa Assunta Steccanella. A Verona l’evento principale è dedicato alla Laudato si’ di papa Francesco e al Tempo del creato. Nella diocesi di Padova, oltre al capoluogo è coinvolta negli eventi anche Cittadella. A Rovigo i temi affrontati sono il silenzio e la fede e, infine, a Vittorio Veneto ci sarà un focus su comunicazione e disabilità. Complessivamente il calendario del Festival biblico special vanta 37 appuntamenti. Il programma completo è su www.festivalbiblico.it/special.