Vizi e virtù, il Papa in cattedra

E' stata presentata questa mattina nella sede della Veneranda Fabbrica del Duomo, a Milano, il film-intervista Conversazioni con Francesco. Vizi e Virtù, un dialogo a cuore aperto tra don Marco Pozza, sacerdote di frontiera della Diocesi di Padova impegnato nella pastorale presso il carcere "Due Palazzi" di Padova, e papa Francesco. A tema, appunto, i vizi e le virtù, i due eterni "contendenti dell'animo umano" che, da che mondo è mondo, ispirano le coscienze degli uomini verso il bene o verso il male. Già andato in onda a puntate su Discovery+ Italia e Nove nei mesi scorsi arricchito da varie testimonianze personali, l'intervista - come ha comunicato durante la conferenza stampa don Dario Viganò, che ne ha curato la regia - sarà visibile integralmente e gratuitamente (a "nudo", cioè senza le interviste) per tutto il mese di dicembre su VatiVision a piattaforma on demand di contenuti ispirati al messaggio cristiano.

Il dialogo tra il Papa e don Pozza, come ha detto quest'ultimo n conferenza stampa, ha preso spunto dalla serie di 14 formelle - 7 raffiguranti, nell'interpretazione di Giotto, le virtù (Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza, Fede, Speranza e Carità) e 7 i corrispondenti vizi (Ira, Disperazione, Incostanza, Gelosia, Infedeltà, Ingiustizia, Stoltezza) - presenti nella Cappella degli Scovegni di Padova, che accompagnano il ciclo pittorico di Giotto sulla vita di Maria. Come se la vita della Vergine - e quella di Gesù rappresentata in parallelo a quella della Madre - invitassero l'osservatore a porsi la domanda sul proprio destino a partire dalle scelte che maturano nella coscienza, eterno campo di battaglia fra ispirazioni e tentazioni. Don Pozza durante la conferenza stampa ha ricordato come l'idea dell'intervista gli è venuta quando ha visto la riproduzione di quelle stesse 14 formelle nel carcere patavino, che valgono quasi come una domanda silenziosa rivolta a tutti, carcerati e operatori. Una domanda, in definitiva, rivolta a quel "guazzabuglio" che è il nostro cuore, come insegnava il Manzoni.

E' stato anche presentato, fresco di stampa, il libro che da questa esperienza ha preso ispirazione dal titolo "Vizi e virtù. Conversazione con Papa Francesco", a cura di Libreria Editrice Vaticana.

Ha fatto gli onori di casa Fedele Confalonieri, Presidente Presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo.

Alla conferenza stampa ha partecipato don Stefano Stimamiglio, condirettore di Famiglia Cristiana, media partner dell'iniziativa, che ha ricordato come la formazione delle coscienze arttraverso il cinema è sempre stata una preoccupazione pastorale del beato don Giacomo Alberione, fondatore di Famiglia Cristiana esattamente 90 anni fa, e attivo nel campo cinematografico fin dal 1938 con la SanPaoloFilm, la società che negli anni '60 e '70 distribuì numerosi film in formato 16 mm in tutte le parrocchie d'Italia.