"Women for women", successo a MIlano della kermesse contro ogni violenza sulle donne

Quasi sempre si parla di chi muore e non ce la fa: Women for Women, ideato dalla Presidente dell'Associazione Consorzio Umanitas Donatella Gimigliano, ha invece voluto parlare di vita e dare voce a chi è sopravvissuto e non smette mai di combattere. L'Auditorium Testori, prestigiosa location nel cuore di Milano ha ospitato l'VIII edizione dell'evento: "Women for Women against Violence - Camomilla Award", una kermesse nata per promuovere il contrasto alla violenza di genere e la prevenzione sul tumore al seno che è stata presentata da Malika Ayane e Beppe Convertini, per la

regia di Antonio Centomani.

Ha aperto la serata il violinista "Jedi", Andrea Casta, che dalla prima edizione sostiene la kermesse. Le luci dei riflettori si sono poi accese poi per ascoltare le testimonianze di Nicolò Maja, giovane orfano del femminicidio che si è raccontato in una lettera alla sua "Famiglia (im)perfetta" affidata all'attore Marco Bocci, che ha ricevuto il Camomilla Award (il fiore di Camomilla simboleggia la forza e la solidarietà, in fitoterapia viene usato per aiutare le piante malate a guarire), una scultura realizzata dal maestro orafo Michele Affidato. Era preente il presidente del Senato, Ignazio La Russa che ha detto tra l'altro: "Quando gli eventi avvengono all'improvviso, senza una ragione, nella notte, all'interno di una famiglia, non c'è legge, non c'è strumento dello Stato che possa impedirli. Tuttavia, per evitare che ci siano in futuro altre vittime come Nicolò bisogna agire sulla prevenzione".

A seguire un toccante monologo di Carolina Marconi sul suo "dopo il cancro" e sul problema dell'oblio oncologico che coinvolge più di 900mila persone guarite da un tumore che hanno difficoltà nell'accesso ad alcuni servizi, come la richiesta di mutui e prestiti, la stipulazione di assicurazioni e l'adozione di figli. Marta Sunomi Marangoni, attrice, cantante e regista, ha recitato "Il Palco di Cristallo" un ironico monologo con le musiche originali di Fabio Wolfo (duperdu) su un argomento tabù, le molestie nello spettacolo. Antonietta Tuccillo, una combattente che ha trasformato la malattia in creatività diventando una stilista, ha affidato

la sua storia "La mia seconda vita", all'attrice Antonella Salvucci, premiata dal Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

È stato introdotto un nuovo riconoscimento, "Un sorriso per Elena", contributo istituito con la famiglia di Elena Augello, scomparsa pochi mesi fa a 40 anni, a sostegno di una paziente oncologica in difficoltà economica segnalata dalla LILT Lombardia. Hanno ricevuto il "Camomilla Award" inoltre l'inviata di Striscia la Notizia, Rajae Bezzaz, Alessio Boni, Rosalinda Celentano, Lapo Elkann, l'agente Jacopo Saracino della Polizia di Stato, l'attrice Sarah Maestri, commissario Fondazione Cariplo e testimonial di "Onco Hair", il direttore Videonews, Siria Magri, il Generale Andrea Taurelli, per il progetto pilota Mobile Angel, Paolo Veronesi,

Presidente della Fondazione Veronesi e Direttore del Programma di Senologia IEO, le fondatrici di Wall of Dolls Italia (Il muro delle bambole), Giusy Versace & Francesca Carollo, affiancate dalla testimonial dell'associazione, Pinky (Parvinder Aoulakh).

Un altro nuovo spazio è stato "Women for Women Social" nato alla luce di una sempre frequente aggressività verbale nei social network che si è trasforma in una vera e propria fenomenologia di azioni violente e discriminatorie. Sono stati premiati tre giovani influencer, Jolanda Renga e Brian Signorini, Peer Ambassador della FARE X BENE, associazione che ha come testimonial Valentina Pitzalis, e Giulia

Latini, che si sono distinti per la comunicazione sociale su varie tematiche che vanno dalla violenza di genere, al cyberbullismo, fino alle problematiche legate alla cura dei tumori. Special guest il comico Nando

Timoteo, il cantante Antonio Maggio, in duo con il chitarrista Ettore Gianni, l'attrice internazionale Eleonora Pieroni, le coppie di ballerini Concetta Colanero & Stefania Coloru di Aconcoli Dance, e Francesco Rodilosso & Carola Puglisi di Create Danza.



(nella foto, Nicolò Maja e Marco Bocci)