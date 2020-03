Zingaretti positivo al virus: "Niente panico, mi atterrò alle disposizioni previste"

«Dunque è arrivato, anche io ho il coronavirus». Nicola ZIngaretti, segretario del Pd e presidente della Regione Lazio annuncia via social di essere positivo al virus. «Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni», ha scritto su face book aggiungendo: «Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto!». Poi in un video specifica: «Ovviamente mi attengo, e sarò seguito, ai protocolli previsti per tutti. Sto bene e quindi è stato scelto l’isolamento domiciliare. Continuerò da casa a seguire quello che potrò seguire tranquillamente e la mia famiglia anche sta seguendo i protocolli». Infine, conclude Zingaretti, «la Asl sta contattando le persone che in questi giorni mi sono state vicine al lavoro. Ho informato il vicepresidente della giunta regionale Leodori per mandare avanti i lavori e il vice segretario del Pd Orlando che con gli organismi in carica seguirà tutte le attività politiche. Ho sempre detto “niente panico, combattiamo” e ora darò il buon esempio seguendo alla lettera le disposizioni dei medici e della scienza. Combatto, come è giusto fare in questo momento». A Zingaretti sono subiro arrivati gli auguri dell’opposizione. Il leader della lega ha twittato «al segretario del PD Nicola #Zingaretti, positivo al virus, il mio augurio di una pronta guarigione. Non è normale fare polemica quando c’è di mezzo la salute!». Nei giorni scorsi era risultato positivo al virus anche uno degli uomini della scorta di Matteo Salvini.