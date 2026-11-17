La redazione di Famiglia Cristiana ricorda con affetto Angelo Montonati, collega che ha dedicato al giornalismo la sua lunga esperienza di vaticanista, unendo a una profonda cultura una particolare sensibilità ecclesiale, curiosità umana e una spiccata capacità di relazione.

Già caporedattore del mensile Jesus, Montonati ha raccontato con attenzione e competenza il cammino della Chiesa nel mettere a frutto la grande ricchezza del Concilio Vaticano II, senza nasconderne le difficoltà, le fatiche e le contraddizioni.

Un altro aspetto importante del suo percorso professionale è stato l'impegno, sempre più intenso nel corso degli anni, nel raccontare la vita dei santi. Non si trattava di un ripiego, ma di una scelta consapevole, che rivendicava con orgoglio. Attraverso quelle storie, come aveva confidato ai colleghi, desiderava documentare come Dio avesse suscitato, nel corso dei secoli, figure di santità in terre, culture ed epoche differenti.

Con gratitudine, la redazione di Famiglia Cristiana ne custodisce il ricordo, umano e professionale.