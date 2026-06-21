Al termine di ogni weekend ci troviamo a fare la triste conta dei morti e di feriti sulle strade. Sconvolgente l’episodio che ha visto finire nel canale Villoresi a Senago un’auto con 9 giovanissimi a bordo: tre di loro, 17enni, sono morti. Il conducente, ubriaco, è in stato di arresto. A Palermo un’auto nel compiere un sorpasso vietato ha ucciso una donna e ferito un’altra persona… Una strage continua, che si intensifica nei weekend…

I dati

Nel 2024 (ultimo anno disponibile) in Italia – certifica l’Istat – si sono registrati oltre 174 mila incidenti e 233 mila feriti in Italia. Tra questi, 16.735 feriti gravi, -4.9% rispetto al 2019. L'obiettivo entro il 2030 è quello di ridurre del 50% i decessi e i feriti gravi. Secondo le statistiche riportate dagli esperti, il 2025 evidenzia dei moderati progressi, poiché nelle prime stime preliminari degli incidenti stradali, nel periodo gennaio-giugno, si registrano 82.344 incidenti stradali e 111.090 feriti. La diminuzione delle vittime nel primo semestre del 2025 testimonia un progresso verso il raggiungimento degli obiettivi europei 2030.

Ciò significa che lentamente, molto lentamente, troppo lentamente, si sta andando nella direzione giusta.

Tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza, hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre sei persone, è precipitata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. (ANSA)

La legge

Dal 14 dicembre 2024 è in vigore un Codice della Strada riformato proprio per ridurre gli incidenti e gli episodi mortali. La legge 177 del 2024 ha inasprito le sanzioni per chi guida sotto effetto di alcol – come è accaduto nel tragico episodio di Senago – o droghe, introducendo tolleranza zero per i neopatentati nei primi tre anni, multe fino a seimila euro e arresto per i tassi più alti, oltre a sospensioni della patente più lunghe. Se la causa dell’incidente è l’ebbrezza, le sanzioni addirittura raddoppiano.

La scena dell'incidente vicino Pioppo, alle porte di Palermo, dove un gruppo di ciclisti è stato investito da un'auto che stava effettuando un sorpasso, Palermo, 21 giugno 2026. (ANSA)

Come intervenire

Se la legge c’è e sembra andare nella direzione giusta, mostrandosi severa con chi guida in stato alterato, cosa manca ancora? Che cosa si può fare. È l’Associazione italiana familiari vittime delle strada a indicare la via da percorrere: «Ogni anno in Italia scompare un paese di quasi quattromila persone. Tante sono le vittime delle strade italiane; 300.000 sono i feriti, ed oltre 20.000 i disabili gravi prodotti da questa guerra non dichiarata. Il parlamento Europeo ha chiesto all’Italia di ridurre del 50% in dieci anni questi numeri. A ciò lo stato italiano ha risposto con un sempre calante presidio del territorio e con un grave ritardo nell’adeguamento degli organici delle forze dell’ordine e delle norme del Codice della strada. Dopo ogni incidente grave, inizia un doloroso ed estenuante iter legale che dovrebbe portare alla individuazione delle responsabilità, alla punizione dei responsabili con pene commisurate alla gravità dei loro reati, e ad assicurare alle vittime o ai loro familiari un risarcimento equo. Anche in questo campo l’Italia si distingue negativamente dal resto d’Europa, con una giustizia lenta ed approssimativa, che calpesta continuamente la dignità dell’uomo e quei valori che la nostra costituzione dovrebbe tutelare. I problemi della sicurezza stradale e della giustizia riguardano tutti, nessuno escluso! Noi ci siamo uniti per fermare la strage ed affermare il diritto alla vita e alla giustizia.