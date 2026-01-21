Lo screening neonatale del Programma “Genoma Puglia” ha consentito di diagnosticare, a 20 giorni dalla nascita di un bimbo, una malattia neurometabolica rarissima, curabile se accertata tempestivamente. Esistono solo altri 4 casi al mondo, su sessanta descritti sinora, con la stessa variante generica: la distonia dopa-sensibile da deficit di sepiapterina reduttasi. Nella forma più severa, come quella diagnosticata dal Laboratorio di genetica dell’ospedale “Di Venere” di Bari diretto da Mattia Gentile, la malattia insorge nei primissimi mesi di vita con un quadro clinico gravissimo: ritardo psicomotorio profondo, ipotonia, spasticità o distonia degli arti. «La vera svolta è che per questa malattia esiste una terapia farmacologica efficace, basata su L-dopa, carbidopa e 5-idrossitriptofano, in grado di migliorare in modo significativo il quadro clinico, in alcuni casi fino alla completa risoluzione dei sintomi. – sottolinea Fabiano Amati, assessore regionale uscente, promotore della legge regionale pugliese sullo screening genomico esteso a tutti i neonati pugliesi - L’efficacia del trattamento, avviato dal reparto malattie metaboliche dell’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari e dalla dirigente medico Albina Tummolo, dipende in modo decisivo dalla precocità della somministrazione, idealmente prim’ancora che la malattia si manifesti. E’ stato possibile giocare d’anticipo sui sintomi, in modo da ridurre la sofferenza ed evitare disabilità gravi».

Il reparto di screening dell'ospedale "Di Venere" di Bari

Il programma “Genoma Puglia” è uno dei più estesi screening neonatale al mondo in ambito di sanità pubblica per la diagnosi precoce delle malattie genetiche. Analisi e test, erogati gratuitamente dal servizio pubblico e accessibili a tutti, non sono obbligatori e non sostituiscono gli altri esami neonatali già previsti, ma li affiancano con la forza della conoscenza anticipata, della cura, della salute e della vita. Una sorta di “rivoluzione” scientifica e sociale sul fronte della prevenzione che consente di curare meglio o salvare la vita di tanti bambini.

Con una goccia di sangue prelevata dal tallone del neonato è possibile analizzare 433 geni e diagnosticare 597 malattie rare, in virtù anche dell’ampliamento del pannello di analisi genetica realizzato il primo gennaio scorso, garantendo test approfonditi dopo pochi giorni dalla nascita e cure tempestive. Il progetto “Genoma Puglia” è stato ideato con la legge regionale del marzo 2023 ed è ora sostenuto da un finanziamento ormai strutturale di 5 milioni di euro l’anno, con l’obiettivo di trasformare la ricerca scientifica in una forma di prevenzione a largo raggio. La diagnostica è attiva in tutte le neonatologie della Puglia e le analisi del Dna sono effettuate presso il Laboratorio di Genetica Medica dell’Ospedale “Di Venere” di Bari. Questi i dati ufficiali rilevati dal 18 giugno 2024 al 30 luglio scorso, comprendendo la fase sperimentale fino al 21 marzo 2025 e l’avvio della fase a regime dal 17 aprile 2025: 9.021 i campioni analizzati, di cui 380 test ripetuti, che hanno consentito di individuare 333 casi di malattia genetica (ad esempio, 174 per malattie del sangue e 48 riferiti al metabolismo) e oltre mille portatori sani.

«Ci sono una trentina di progetti internazionali simili nel mondo, ma il programma che abbiamo sviluppato in Puglia è l’unico ad essere universale e accessibile a tutti. – ha dichiarato Mattia Gentile, direttore della Genetica Medica del “Di Venere” - La sfida che abbiamo vinto è stata quella di realizzare un flusso di lavoro automatizzato, che avviene in maniera pseudonominizzata. In pratica, uno stesso barcode identifica il neonato dal prelievo del sangue dal tallone sino al referto finale. Tutte le 24 neonatologie della regione sono collegate al nostro laboratorio attraverso una piattaforma in cloud».

La diagnosi precoce, prima di eventuali sintomi, mette in atto nei tempi previsti la somministrazione di terapie efficaci per salvare le vite dei bambini che potrebbero sviluppare malattie rare, aprendo il cuore alla speranza di tante famiglie. Per questo motivo, la Regione ha pianificato a fine settembre scorso una campagna di divulgazione per far conoscere a tutti i genitori il "Genoma Puglia" e le sue peculiarità. L’obiettivo è raggiungere il cento per cento dell’adesione al programma di screening, così da non generare disuguaglianze tra chi decide di fare il test e chi invece rifiuta.

In questi ultimi mesi il progetto “Genoma Puglia” ha avuto molta risonanza a livello internazionale, soprattutto in Florida e in Inghilterra. E' stato presentato a Londra nell’ambito di ICoNS’25 (International Consortium on Newborn Sequencing), il più importante congresso internazionale sullo screening neonatale, che ogni anno riunisce scienziati, medici e istituzioni da tutto il mondo. L’importante iniziativa della Regione ha ricevuto un significativo riconoscimento per la sperimentazione scientifica che ha saputo compiere e per il lavoro svolto, trasformando la ricerca in certezza diagnostica tale da garantire ai neonati e alle loro famiglie una tutela senza precedenti.

«Quando si parla di genetica non si parla di numeri, ma di singole storie di vita cambiate e migliorate, rispetto a esiti purtroppo tragici, come accadeva in passato e come purtroppo accade ancora in territori diversi dalla Puglia», conclude Fabiano Amati.