A sentire la parola lockdown vengono evocati fantasmi di un passato ancora doloroso. A differenza di quello imposto per fronteggiare l’emergenza pandemica, questa volta non verremmo chiusi in casa per abbassare il numero di contagi, ma la vita di tutti i cittadini subirebbe comunque cambiamenti significativi. Parliamo di lockdown energetico e in questo caso usare il condizionale è d’obbligo: non c’è la sicurezza che accadrà e che sarà una misura che utilizzeremo nel nostro Paese.

I motivi dietro questa eventualità sono legati da un filo indissolubile alla situazione geopolitica in Medio Oriente, con la chiusura dello stretto di Hormuz che in questo senso gioca un ruolo fondamentale. Da qui infatti passa circa il 20-30% del petrolio e del GNL (Gas naturale Liquefatto) mondiale. L’effetto domino causato dal conflitto impatta già sulla società in modo significativo, basta guardare i prezzi esposti nei cartelloni dei distributori di benzina e diesel.

Il prezzo al litro di benzina e diesel è aumentato esponenzialmente dall'inizio del conflitto (IStock)

Senza il gas che arriva via nave, l’Italia deve fare affidamento esclusivamente sui gasdotti (come il TAP o il Transmed) e sulle riserve nazionali, che però hanno un’autonomia limitata di circa un mese e mezzo in caso di blocco totale.

Per gestire questa precarietà, il Piano di emergenza italiano del gas naturale si struttura su tre livelli di gravità crescente:

Preallarme. È la fase legata al monitoraggio dei dati, ma senza restrizioni per i cittadini.

Allarme. I prezzi salgono per scoraggiare gli sprechi e si chiede alle industrie energivore di ridurre volontariamente i ritmi.

Emergenza. Quando il mercato non basta più, lo Stato interviene con misure ad hoc: razionamenti, limiti ai riscaldamenti e restrizioni alla mobilità.

Ma quindi come cambierebbe la nostra quotidianità? Esattamente come durante il lockdown pandemico, potrebbe tornare in modo massiccio lo smart working, poiché rendendolo obbligatorio per due o tre giorni fissi a settimana si ridurrebbero sensibilmente gli spostamenti, ma soprattutto ci sarebbe un netto taglio di utilizzo dei consumi energetici dei grandi edifici.

Per quanto riguarda l’impiego delle automobili, ci potrebbe essere l’introduzione dell’utilizzo delle targhe alterne (se la tua auto ha come numero finale della targa un numero pari, potrai circolare nei giorni pari del mese, viceversa con quelle dispari). L’obiettivo è sempre uno: ridurre la domanda di benzina e diesel.

Le limitazioni entrerebbero anche nelle case degli italiani. Si ipotizza, infatti, di effettuare controlli più rigidi per quanto riguarda le temperature domestiche, con una riduzione forzata dei gradi (sia per il riscaldamento invernale che per il condizionamento estivo) e delle ore di accensione di termosifoni o condizionatori. Anche l’illuminazione pubblica potrebbe risentire dei tagli, portando a strade meno illuminate durante la notte per risparmiare.

Diminuire l'illuminazione nelle ore notturne potrà permettere di risparmiare (iStock)

Il Governo è consapevole che con queste misure – potenzialmente necessarie- la quotidianità delle persone cambierebbe, pesando sulle spalle dei cittadini e delle imprese. Per questo la strategia italiana, espressa dal premier Meloni, punta a una risposta europea coordinata. L'obiettivo è chiaro: trattare l'emergenza energetica con lo stesso approccio utilizzato per la pandemia, chiedendo a Bruxelles una sospensione temporanea del Patto di Stabilità.

In altre parole? Più flessibilità nel bilancio dello Stato per permettere aiuti diretti e tagli alle accise, evitando che la crisi energetica si trasformi in una crisi sociale irreversibile.