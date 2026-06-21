Si chiude lo stretto di Hormuz. L’Iran denuncia la violazione di uno del punti fondamentali del memorandum siglato da Washington e Teheran, quello della fine del conflitto in Libano, e torna a impedire il passaggio delle navi. Israele, infatti, nonostante le pressioni americane non solo non vuole ritirare le proprie truppe dai territori che non le appartengono, ma continua a bombardare e distruggere. D’altra parte lo stesso ministro Ben Gvir aveva esplicitamente detto che «l’intero Libano deve bruciare» e che, «per ogni lacrima di una donna israeliana, mille donne libanesi devono piangere». Di fatto una carneficina, E così, mentre il premier Benjamin Netanyahu dichiara che «al massimo si può concedere una tregua», i morti civili, secondo i dati del governo libanese, superano le quattromila persone. Il presidente Trump si affretta a chiamare quello del Libano, Aoun, ma la situazione non sembra migliorare.

Intanto, a portare sollievo alla popolazione civile arrivano gli aiuti italiani. Imbarcati, il 21 giugno, all’aeroporto militare di Pratica di mare, grazie a una missione umanitaria congiunta tra Comando Operativo di Vertice Interforze e Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, sbarcano a Beirut cinquantacinque di farmaci destinati alle popolazioni più vulnerabili del Libano. «L’operazione», fanno sapere gli organizzatori, «prende avvio da una richiesta della Caritas libanese, per il tramite della Nunziatura Apostolica a Beirut, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia». A raccogliere l’appello la Bruno Farmaceutici S.p.A. di Roma, che ha donato farmaci antinfiammatori, antidolorifici, antiallergici e altri prodotti destinati all’assistenza sanitaria delle persone più vulnerabili. Tutto il materiale, attraverso il contingente italiano impegnato nella Missione Militare Bilaterale Italiana in Libano (Minil), viene consegnato alla Caritas e all’Associazione Nazionale libanese del Sovrano Militare Ordine di Malta che provvedono alla distribuzione.

«Questa missione», ha dichiarato il presidente delle Misericordie, Domenico Giani, «dimostra come la solidarietà possa trasformarsi in un aiuto concreto quando istituzioni, volontariato e mondo dell’impresa scelgono di lavorare insieme per il bene comune».

Il Comandante Operativo di Vertice Interforze, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Maria Iannucci, dal canto suo ha aggiunto che «la presenza della Difesa in Libano, con UNIFIL, MIBIL e MTC4L, consente di contribuire alla sicurezza e alla stabilità dell’area, supportando al tempo stesso iniziative come questa, mettendo a disposizione capacità logistiche, organizzative e una consolidata conoscenza del contesto locale. Il valore aggiunto della Difesa è proprio questo: essere presenti sul terreno, lavorare insieme alle istituzioni locali, ai partner internazionali e alla società civile, per rispondere ai bisogni delle comunità e contribuire a creare condizioni di stabilità durature».