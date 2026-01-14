C’è un premio che quest’anno non ce l’ha fatta. Non per scandali, imbrogli o complotti. Non per una giuria distratta o per un algoritmo impazzito. No: non ce l’ha fatta per colpa della povertà. O meglio, per mancanza di candidati e candidature. In sintesi: per colpa del fatto che la povertà non interessa abbastanza.

Ci informa Avvenire che il prestigioso World Mayor Prize, il premio al Miglior Sindaco del Mondo, per la prima volta in oltre vent’anni di storia non verrà assegnato. Nessun vincitore. Nessun applauso. Nessuna cerimonia. Nessuna foto con la fascia tricolore stirata per l’occasione. Il motivo è disarmante nella sua semplicità: troppo poche candidature. Tema poco “appealing”, direbbero quelli che misurano la realtà a colpi di click.

Quest’anno il filo conduttore del premio era la lotta alla povertà. Risultato: quattordici candidati in tutto il mondo. Troppo pochi per andare avanti. Meglio fermarsi. Meglio non premiare nessuno. Una vergogna.

A dirlo senza giri di parole è Tann vom Hove della City Mayors Foundation: il pubblico non ha risposto, le candidature sono state poche, e — dettaglio ancora più amaro — con poche eccezioni nessuno ha sviluppato un modello davvero convincente per combattere la povertà nella propria comunità. Tradotto: non solo non interessa, ma quando interessa non funziona.

Eppure il premio, nato nel 2004, aveva raccontato per vent’anni un’altra storia. Una storia fatta di sindaci di grandi città e piccoli centri, di continenti diversi, di amministratori capaci di fare da cerniera tra i cittadini e le istituzioni. Uno spaccato del mondo visto dal basso, dalle strade, dai quartieri, dai municipi. Da Tirana a Graz, da Melbourne ad Ancona. Una galleria di volti e di politiche che, nel bene e nel male, parlavano del nostro tempo.

È una fotografia della società: se la povertà non mobilita, non commuove, non accende competizione, allora resta lì. Invisibile. Come spesso accade. Inoltre ai politici evidentemente venir premiato perché si lotta contro la povertà, in un mondo dettato dalla corsa all’arricchimento, dall’avidità, non paga, non è conveniente in termini di consenso elettorale.

La soluzione trovata è simbolica quanto rivelatrice: il premio viene “fuso” con il Solidarity Prize, destinato alle comunità e non ai singoli amministratori. Un modo elegante per dire che su certi temi non basta un sindaco bravo, una fascia, un discorso. O si lavora insieme o non si va da nessuna parte.

Forse non è stato trovato il Miglior Sindaco del Mondo. Ma qualcosa, quest’anno, è stato trovato eccome: il limite della nostra umanità, il confine della nostra empatia, il punto esatto in cui smettiamo di votare. «Quando do da mangiare ai poveri mi chiamano santo. Quando chiedo perché i poveri non hanno da mangiare mi chiamano comunista», diceva il vescovo brasiliano Hélder Camera. Ora si ha paura perfino ad essere definiti santi.