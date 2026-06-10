Due immagini, apparentemente lontanissime, raccontano una stessa inquietudine del nostro tempo. Da una parte Papa Leone XIV sorprende i ragazzi di Madrid mimando il “six seven”, il gesto nonsense diventato virale tra i più giovani. Dall’altra Cesc Fabregas, uno degli allenatori emergenti più brillanti del calcio europeo, rivela di non voler dare uno smartphone alla figlia tredicenne. Non sono messaggi in contraddizione. Al contrario, indicano due strade complementari per affrontare la rivoluzione digitale senza demonizzarla e senza subirla.

Il Pontefice sceglie l’incontro. Non guarda con sospetto il linguaggio della Generazione Alpha, ma entra nel loro mondo con empatia e curiosità, parlando ai giovani nella lingua che comprendono. La stessa prospettiva della sua enciclica Magnifica Humanitas: il progresso non è un nemico, ma ha bisogno di essere accompagnato da quella umanità capace di contrastare solitudini, violenze e smarrimento.

Fabregas, da parte sua, richiama il valore di ciò che rischiamo di perdere. La sua scelta educativa non nasce dal rifiuto del presente, ma dalla convinzione che esista un tempo per crescere lontano dalla pressione costante degli schermi. Il suo è il ricordo di un calcio vissuto nei cortili e nei giardini, quando l’unica cosa da rincorrere era il pallone. Oggi, troppo spesso, ai ragazzi viene chiesto di inseguire visibilità, follower e approvazione.

Due testimonianze, da due osservatori diversi, che s’intrecciano e interrogano soprattutto noi adulti. Perché la vera domanda non è se dare o non dare uno smartphone, né se imparare o meno il linguaggio della Generazione Alpha. La domanda è: siamo presenti nella vita dei nostri ragazzi? Il Papa che entra nel mondo dei ragazzi e l’allenatore che custodisce per la figlia un tempo più lento sono più che semplici notizie, bensì un esempio, una direzione chiara che tutti noi possiamo seguire. Dicono la stessa cosa con gesti opposti: le giovani generazioni hanno bisogno di adulti accanto a loro, capaci di stare nella relazione e non solo di restare connessi. La tecnologia, infatti, non può rappresentare di per sé un problema. Il solco con i nostri figli nasce quando l’adulto si ritira, quando delega allo schermo l’ascolto, la noia, le domande che la sfida della crescita comporta.

Cesc Fabregas, 39 anni, allenatore del Como

Un po’ come il buon pastore o l’allenatore di una squadra, quella delle famiglie, degli insegnanti, degli educatori è una responsabilità che non prescinde dalla coerenza. Non possiamo chiedere ai più giovani di alzare lo sguardo dal telefono se siamo noi i primi a tenerlo sempre in mano, a tavola, al parco, mentre loro giocano. I ragazzi non imparano da ciò che diciamo, ma da ciò che vedono fare. Educare al digitale significa anzitutto offrire un esempio credibile di umanità presente, di tempo donato, di attenzione che non si distrae. È un lavoro lento, che si pone l’obiettivo di ricucire un’alleanza educativa e tradurla sul piano quotidiano, proprio nel delicato passaggio della società globale, da digitale ad artificiale. Perché al centro permanga sempre la persona serve costruire nuovi argini di umanità, attraverso quei legami che scegliamo di abitare ogni giorno.

*Ivano Zoppi, Segretario generale Fondazione Carolina Ets