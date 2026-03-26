«Sono l’emblema di tutto ciò che detestate». Non è solo una provocazione, ma una dichiarazione programmatica che accompagna da anni la traiettoria pubblica di Daniela Santanchè, figura tra le più riconoscibili – e divisive – della destra italiana contemporanea.

Nata a Cuneo nel 1961 e laureata in Scienze politiche all’Università di Torino, Santanchè entra nel mondo del lavoro negli anni Ottanta fondando società di comunicazione e pubbliche relazioni, tra cui Dani Comunicazione. L’imprenditoria precede la politica e ne segna profondamente lo stile: centralità dell’immagine, attenzione al branding, costruzione di un personaggio pubblico forte e senza compromessi.

Il passaggio alla politica avviene a metà degli anni Novanta, quando si avvicina ad Alleanza Nazionale accanto a Ignazio La Russa. Nel 2001 viene eletta alla Camera dei deputati, dove resta fino al 2008. In quell’anno si candida alla presidenza del Consiglio con il movimento “La Destra” di Francesco Storace, senza però essere eletta.

Nel 2010 entra nel governo Berlusconi come sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, durante l’esperienza del Popolo della Libertà. Dopo la parentesi con Forza Italia, il passaggio decisivo arriva nel dicembre 2017, quando aderisce a Giorgia Meloni e al suo partito, Fratelli d’Italia, di cui diventa una figura di riferimento in Lombardia.

Daniela Santanchè in una foto recente (ANSA)

La consacrazione politica più recente arriva con le elezioni del 2022: eletta al Senato nel collegio di Cremona, dove supera nettamente Carlo Cottarelli, Santanchè viene nominata ministra del Turismo nel governo guidato da Giorgia Meloni nell’ottobre dello stesso anno.

Accanto alla carriera politica, resta costante il legame con il mondo imprenditoriale e del lusso. Insieme a Flavio Briatore ha contribuito allo sviluppo di locali simbolo della movida esclusiva italiana come il Billionaire e il Twiga. Un intreccio tra affari e incarichi pubblici che ha spesso alimentato polemiche sul possibile conflitto di interessi, spingendola nel tempo a cedere alcune partecipazioni.

Dal giugno 2023, quando un’inchiesta riaccende i riflettori sulle società a lei collegate, Santanchè entra in una lunga stagione di pressione politica e giudiziaria. Le accuse riguardano, tra l’altro, il falso in bilancio legato al gruppo Visibilia e una presunta truffa all’Inps sulla cassa integrazione Covid. A queste si aggiungono nuove indagini su vicende societarie nell’ambito Bioera-Ki Group.

Eppure, per quasi tre anni, la ministra non arretra davanti alle opposizioni che chiedono di dimettersi. Resiste a tre mozioni di sfiducia parlamentare – respinte il 26 luglio 2023, il 4 aprile 2024 e il 25 febbraio 2025 – e a una pressione crescente, politica e mediatica. La sua linea resta immutabile, affidata a dichiarazioni ripetute con fermezza: «Ero innocente ieri, sono innocente oggi, sarò innocente domani», «Non mi dimetto», «Non ho preso un euro dallo Stato», «Non mi farò processare in piazza».

Nel febbraio 2025, intervenendo alla Camera durante l’ennesima mozione di sfiducia, trasforma l’Aula in un palcoscenico, rivendicando identità e stile: «Io sono il vostro male assoluto, sono una donna libera, porto i tacchi da 12 centimetri, ci tengo al mio fisico, amo vestirmi bene. Rappresento plasticamente tutto ciò che voi detestate, non riuscirete mai a farmi diventare come voi». Una difesa che mescola politica e narrazione personale, cifra tipica del suo percorso.

Anche di fronte all’isolamento crescente, Santanchè continua a rilanciare: «Se mi dimetto io dovranno lasciare in tanti», «I miei colleghi non mi voteranno contro», «Giorgia non mi mollerà mai». Una resistenza ostinata, che si regge sull’idea di non arretrare mai di fronte a quello che definisce «accanimento».

Nel frattempo, rivendica anche i risultati dell’azione di governo, parlando di un turismo in crescita e definendo il 2025 «un anno record», pur in mezzo a polemiche su provvedimenti e campagne di comunicazione per rilanciare il turismo come “Open to Meraviglia”.

La svolta arriva solo quando la pressione diventa politica prima ancora che giudiziaria. Dopo la sconfitta referendaria e con il clima ormai compromesso, è la stessa Giorgia Meloni a chiederle pubblicamente un passo indietro. Non più una scelta rinviabile.

Santanchè però non molla, resiste fino all’ultimo, fedele alla linea tenuta per anni. Ma alla fine – mercoledì alle 18 –lascia il ministero del Turismo. Non un cambio di posizione, quanto piuttosto un epilogo imposto dagli equilibri politici. Come ha scritto nella lettera indirizzata a Giorgia Meloni dandole del tu e pronunciando, alla fine, la fatidica parola: «Obbedisco». Con tanto di chiosa: «Volevo fosse chiaro, per la mia onorabilità, che faccio un passo indietro, non dovuto solo di fronte alla richiesta che il capo del mio Partito ritiene utile e opportuna. Mi premeva e mi preme sottolineare che ad oggi il mio certificato penale è immacolato e che per la vicenda della cassa integrazione non vi è nemmeno un semplice rinvio a giudizio». Per poi aggiungere: «Non vorrei essere il capro espiatorio di una sconfitta che non è certo stata determinata da me, atteso anche il risultato in Lombardia e sinanche nel mio municipio».